Zeitvertreib während der Sperre: HSV-Profi Vuskovic kickt am Strand mit seinem Bruder

Er hat das Kicken nicht verlernt – auch wenn Mario Vuskovic seit nunmehr acht Monaten nicht mehr beim HSV trainieren darf. Während seine Teamkollegen am Wochenende von Hamburg nach Glasgow reisten und prompt wieder zurück, um sich bei regnerischem Wetter beim Volksparkfestival blicken zu lassen, genoss Mario Vuskovic die kroatische Sonne. Beim HSV schuften darf der Verteidiger wegen des laufenden Doping-Prozesses nach wie vor nicht, weshalb sich Vuskovic mit individuellem Training fit hält.

Am Sonntag nahm sich der 21-Jährige, der seinen Sommer weitgehend – und unfreiwillig – nach eigenem Belieben gestalten darf, aber eine Auszeit. Wobei: Bei Vuskovic’ Trip an einen Strand war auch ein Ball dabei. Mit seinem Bruder jonglierte er am Sonntag mit Kopf und Fuß vor dem Mittelmeer, wie Luka Vuskovic (16) auf Instagram zeigte.

Luka Vuskovic steht bei Hajduk Split unter Vertrag

Marios jüngerer Bruder steht trotz Offerten namhafter europäischer Klubs nach wie vor bei Hajduk Split unter Vertrag, am Freitag ging die neue Saison in der kroatischen ersten Liga HL wieder los. Luka Vuskovic kam im ersten Saisonspiel nicht zum Einsatz – hätte es aber anders als sein großer Bruder beim HSV gedurft.

Mit einem Urteil in Vuskovic’ Doping-Fall, der jetzt beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) liegt, rechnet man beim HSV erst in 2024. Denn der Fall wird erst im Dezember in Lausanne (Schweiz) weiterverhandelt. Genug Zeit also für einen Kick mit dem Bruder.