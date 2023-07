Heute beginnt für den HSV die Mission Gipfelsturm. Mit der Ankunft im Trainingslager in Kitzbühel starten die Hamburger die heiße Phase ihrer Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Mehr als 50 Spieler, Offizielle und Mitarbeiter sind im „Hotel Kitzhof“ untergebracht. Möglich, dass es im Laufe der Tage sogar noch Zuwachs gibt: HSV-Wunschspieler Daniel Elfadli (Magdeburg) ist mit seinem Team keine halbe Stunde entfernt untergebracht. Doch auf einen schnellen Bettenwechsel deutet trotzdem erstmal nichts hin.

Um 14.24 Uhr ließen die Magdeburger weißen Rauch emporsteigen. Rund 700 Kilometer hatten sie mit dem Bus zurückgelegt, ehe sie ihr Quartier im beschaulichen Fieberbrunn erreichten. Die wichtigste Nachricht: Auch Elfadli war dabei und betrat nur eineinhalb Stunden später erstmals den nahe gelegenen Trainingsplatz. Ein Fakt, der im Lager der FCM-Fans erstmal für Erleichterung sorgte.

Heute aber wird der HSV Elfadli so nahe kommen, wie schon lange nicht mehr. Die Anreise der Hamburger dürfte allerdings deutlich entspannter werden. Per Flieger geht es nach München und von dort das letzte Stück mit dem Bus nach Kitzbühel. Ab 19.30 Uhr ist mit der Ankunft der Profis zu rechnen. Elfadli und Magdeburg sind dann nur noch 23 Kilometer entfernt.

Ablösevorstellungen liegen noch zu weit auseinander

Macht der 25-Jährige in Österreich den Bettenwechsel? Möglich – aber längst nicht gesichert. Denn die Verhandlungen erweisen sich nach MOPO-Informationen weiterhin als zäh und etwas schwieriger, als der HSV es zunächst erwartete. Auch im Hamburger Lager rechnet man derzeit nicht mit einem allzu schnellen Wechsel.

Der Grund ist die geforderte Ablöse. Eine Million Euro fordern die FCM-Verantwortlichen unverändert für ihren Mittelfeldmann. Hamburgs Plan: Neben einer Fixsumme im Bereich von bis zu einer halben Million Euro, sollten weitere Bonuszahlungen (z.B. im Falle des Aufstiegs) in ähnlicher Höhe in Aussicht gestellt werden. Darauf aber wollen sich die Magdeburger nicht einlassen. Der Fixbetrag, so heißt es beim FCM, müsste wohl zumindest im Bereich von 700.000 bis 800.000 Euro liegen. Ansonsten wird der Deal schwer bis unmöglich. Eine Haltung, die sich die schuldenfreien Magdeburger leisten können.

Ob sich der HSV auf so eine Summe einlässt? Klar ist: Das Interesse der Hamburger an Elfadli ist ungebrochen. Auch der Spieler will zum HSV wechseln, ist aber auf alles vorbereitet. Am Dienstag, im Test gegen Regionalligist Altglienicke (2:0), wirkte Elfadli in Hälfte zwei erstmals in diesem Sommer mit. Auch das spricht nicht wirklich für einen Blitzwechsel, denn im Normalfall wird in solchen Fällen das Verletzungsrisiko minimiert.

Costa könnte mit seinem Magdeburg-Gegenüber vor Ort verhandeln

Offen, ob der Deal in Österreich nun richtig Fahrt aufnimmt. Zumindest ist der Weg zu intensiven Gesprächen (auch unter vier Augen) deutlich kürzer. Sowohl HSV-Sportdirektor Claus Costa als auch sein Magdeburger Pendant Otmar Schork sind in Tirol vor Ort.

Wie wichtig es für den HSV wäre, zeitnah Verstärkung für das defensive Mittelfeld zu präsentieren, wurde am Tage vor der Abreise nochmals deutlich. Jonas Meffert setzte aufgrund von Kniebeschwerden mit dem Training aus, seit Monaten schon leidet der 28-Jährige in regelmäßigen Abständen unter Beschwerden. Gleichwertiger Ersatz findet sich im HSV-Kader für ihn nicht.

Elfadli könnte als Gastgeber für den HSV spielen

Übrigens: Sollte der Elfadli-Wechsel doch schneller als derzeit angenommen über die Bühne gehen, könnte der Deutsch-Libyer auch zunächst ohne bestandenen Medizincheck mit einer Gastspielgenehmigung beim HSV kicken. Der TÜV würde dann nach der Rückkehr aus Österreich nachgeholt werden.

Elfadli hängt weiter in der Warteschleife – und ansonsten? Auch der georgische Innenverteidiger Saba Sazonov (21/Dynamo Moskau) und Belgiens Rechtsverteidiger Alessio Castro-Montes (26/Gent) bleiben Kandidaten für den HSV. An freien Betten im „Kitzhof“ würden die Deals sicher nicht scheitern, doch auch hier deutet nichts auf rasche Einigungen hin.