Wurde Ex-HSV-Stürmer Wood von deutschem Profi rassistisch beleidigt?

Die nordamerikanische Liga MLS muss sich mit einem Rassismus-Vorwurf befassen. Ex-HSV-Stürmer Bobby Wood von New England Revolution beklagte entsprechende Anfeindungen – und das ausgerechnet vom deutschen Profi Kai Wagner, Schwager von Pierre-Michel Lasogga.

Konkret soll Wagner von Philadelphia Union den von Hawaii stammenden US-Stürmer Wood am Samstag in der Schlussphase des Aufeinandertreffens beider Teams rassistisch beleidigt haben. Philadelphia konnte sich in der Playoff-Hinspiel-Partie mit 3:1 durchsetzen.

Ex-HSVer Bobby Wood beklagt Anfeindungen durch Kai Wagner

Wagner soll dabei eine Asiaten-feindliche Äußerung auf Deutsch in Richtung Wood getätigt haben, die dieser mitbekommen und wegen seiner Bundesliga-Vergangenheit verstanden haben soll. Der Schiedsrichter wurde entsprechend informiert. „Der MLS sind die Vorwürfe bekannt, dass sich ein Spieler diskriminierend gegenüber einem Gegenspieler geäußert haben soll. Eine Untersuchung des Vorfalls wird durchgeführt“, erklärte die Liga.

Wagner kickte in Deutschland unter anderem für den SSV Ulm und den FC Augsburg. Im Jahr 2019 zog es ihn zu seinem aktuellen Klub, wo er sich zu einem der besten Innenverteidiger der Liga entwickelte. In insgesamt 135 MLS-Spielen kam er zum Einsatz, in denen er vier Tore erzielte und 27 Torvorlagen beisteuerte. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft Ende des Jahres aus – Sky-Berichten zufolge soll er im Visier vieler europäischer Klubs, darunter auch aus der Bundesliga, stehen.

Kai Wagner ist der Schwager von Pierre-Michel Lasogga

Durch die Heirat mit Jenny Lasogga ist Wagner der Schwager von Pierre-Michel Lasogga, welcher zu Hamburger Zeiten mit Wood zusammen spielte.

Wood zog es 2021 vom HSV aus in seine Heimat Amerika, wo er zunächst für Real Salt Lake auflief. Nach einem Jahr schloss er sich seinem jetzigen Verein, New England Revolution, an. In der laufenden Saison kam der 30-Jährige in 29 Ligapartien zum Einsatz und erzielte dabei sieben Tore.

Für den HSV hatte Wood nach seinem Vier-Millionen-Euro-Transfer 2016 von Union Berlin in 80 Pflichtspielen insgesamt 13 Treffer erzielen können.