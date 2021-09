Würzburger Kickers – HSV: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Der Hamburger SV hat seit elf Spielen nicht mehr verloren und steht damit ganz oben in der Tabelle der 2. Bundesliga. Am 22. Spieltag tritt der HSV beim Tabellenletzten Würzburger Kickers an und hofft auf die nächsten wichtigen Punkte im Kampf um den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune will sich weiter an der Tabellenspitze der 2. Liga festsetzen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, den 21. Februar 2021, um 13.30 Uhr in der Flyeralarm Arena in Würzburg. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und den Würzburger Kickers wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

HSV bei Würzburger Kickers live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells des HSV bei den Würzburger Kickers bei Sky beginnt am Sonntag, den 21. Februar 2021, um 13 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2. Moderator im Studio ist Yannick Erkenbrecher. Das Spiel des Hamburger SV bei den Würzburger Kickers können Sie live ab 13.30 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Hansi Küpper übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Alternativ zeigt Sky die Partie zwischen Hamburg und Würzburg auch in einer Konferenz mit den anderen Spielen der 2. Bundesliga am Samstag. In der 2. Liga spielen am 22. Spieltag außerdem zeitgleich Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 (Kommentator: Jürgen Schmitz) sowie der Karlsruher SC gegen den 1. FC Nürnberg (Kommentator: Holger Pfandt).

Hamburger SV in Würzburg: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 22. Spieltag

Datum : Sonntag, 21. Februar 2021

: Sonntag, 21. Februar 2021 Spielort : Flyeralarm Arena, Würzburg

: Flyeralarm Arena, Würzburg Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

Würzburger Kickers – HSV: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Die bisherige Saison in der 2. Bundesliga verlief für den Hamburger SV sehr positiv. Nach einem hervorragenden Start in die Spielzeit gab es ein zwischenzeitliches Tief, das mit dem Ende des Jahres 2020 überwunden werden konnte. Zuletzt blieb der HSV elfmal in Folge ungeschlagen, jüngst in Braunschweig (4:2), in Düsseldorf (0:0), gegen Paderborn (3:1), in Aue (3:3) und gegen Fürth (0:0). Würzburg hingegen befindet sich mit nur zwölf Punkten abgeschlagen auf Platz 18 ganz am Ende der Tabelle.

Gegen die Würzburger Kickers hat der HSV bislang nur ein einziges Mal gespielt in seiner Historie. Im Hinspiel am 24. Oktober 2020 gab es nach Rückstand zur Pause noch einen 3:1-Sieg für den HSV gegen Würzburg im Volksparkstadion. Simon Terodde mit einem Doppelpack und Tim Leibold in der Nachspielzeit erzielten die Treffer für Hamburg, Lars Dietz hatte das Tor für die Kickers markiert.

2. Bundesliga: Hamburger SV und Würzburger Kickers – die Bilanz:

24.10.2020: HSV – Würzburger Kickers 3:1 (hier nachlesen)

HSV in Würzburg: Liveticker für das Spiel der 2. Liga

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und den Würzburger Kickers auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 13 Uhr live.