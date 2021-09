Würzburg – HSV 3:2: Derby-Generalprobe verpatzt! Schlusslicht ärgert den HSV

Der HSV hat nach elf ungeschlagenen Spielen in Serie ausgerechnet beim Tabellenletzten Würzburg einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegsrennen erlitten. Mit 2:3 (0:2) verloren die Hamburger bei den Kickers – und das verdient. Hasek (19.) und Douglas (30.) brachten den Aufsteiger im ersten Durchgang in Führung. Gerade, als sich die Hamburger nach dem Seitenwechsel ein wenig ins Spiel zu beißen schienen, gelang Sontheimer per Distanzschuss das 3:0. Die Anschlusstreffer durch die eingwechselten Dudziak (72.) und Wood (89.) kam zu spät. Auch, weil sich die Hamburger ansonsten kaum Chancen rausspielten. Der Auftritt in Würzburg war mit der schlechteste Saisonauftritt der Hamburger, die zu allem Überfluss in der 90. Minute auch noch Amadou Onana wegen einer Ampelkarte verloren. Und das alles in der Woche vor dem Stadtderby gegen das erstarkte St. Pauli.

Das Spiel zum Nachlesen:

Abpfiff! Die Würzburger Kickers schlagen den HSV verdient mit 3:2 (2:0).

90. Min. Ulreich schlägt einen Freistoß nach vorne, Vagnoman bekommt das Leder nicht kontrolliert. Schließlich landet der Ball bei Bonmann. Das dürfte es gewesen sein.

90. Min. Bekommt der HSV noch eine Chance? Aktuell sieht es nicht danach aus.

90. Min. Kopacz‘ Freistoß streicht knapp vorbei.

90. Min. Gelb-Rote Karte für Amadou Onana! Jetzt überstürzen sich die Ereignisse! Der Belgier zieht das taktische Foul gegen Baumann und fliegt.

89. Min. TOOOOOR für den HSV! Bobby Wood köpft nach einer Kopfball-Vorarbeit von Vagnoman das 3:2!

87. Min. Bonmann pflückt Teroddes Kopfball sicher runter.

86. Min. Leibold zieht einen Freistoß an der linken Strafraumseite und legt sich den Ball selbst hin.

85. Min. Würzburg nimmt noch Zeit von der Uhr. Rajiv van la Parra kommt für Pieringer.

84. Min. Die Hamburger Schlussoffensive bleibt hier aus.

81. Min. Das war die letzte Aktion des Rechtsverteidigers. Für ihn kommt Josha Vagnoman in die Partie, zudem kommt Bobby Wood für Kinsombi.

80. Min. Gyamerah reklamiert Handspiel, nachdem er nach einem Dribbling in der Würzburger Defensive festhingen blieb.

78. Min. Die Chancen hat hier weiterhin Würzburg. Lotric setzt den Ball nach einem Munsy-Assist aber drüber. UIlreich ist stocksauer, dass der Würzburger so frei zum Abschluss kam.

76. Min. Ganz schwache Aktion von Onana, dessen Seitenwechsel direkt bei einem Würzburger landet. Chance vertan.

75. Min. Erstmal bleibt Würzburg in der Offensive, holt den nächsten Eckball raus.

73. Min. Sorgt der Anschluss noch für den Schlussspurt?

72. Min. Und jetzt fällt es doch! Nach Leibolds Flanke legt Terodde für Dudziak ab, der trifft sehenswert zum 1:3. Der erste Saisontreffer für den Mittelfeldmann.

72. Min. TOR für den HSV!

69. Min. Thioune wechselt nochmal. Für den blassen Kittel kommt Ogechika Heil.

68. Min. Das passt ins Bild. Gyamerah mit einem falschen Einwurf.

66. Min. Munsy prüft Ulreich aus der Distanz.

63. Min. Kinsombis Flankenversuch aus der Drehung landet über dem Tor.

60. Min. Eine halbe Stunde bleibt dem HSV hier noch, um irgendwie wieder in die Spur zu kommen. Aktuell deutet hier aber nichts darauf hin. Zu einfallslos agieren die Hamburger in der Offensive.

60. Min. Keine Gefahr.

60. Min. Dudziak setzt Heyer gut in Szene, der legt quer auf Leibold. Es springt zumindest mal wieder ein Eckball raus.

57. Min. Der HSV wirkt jetzt ratlos.

54. Min. Gerade als der HSV ein wenig in die Spur zu finden schien, schlagen die Kickers zu. Sontheimer wird nicht verteidigt und kommt aus der Distanz mit links zum Abschluss. Der Ball schlägt flach ein. Ist das bitter.

54. Min. Tor für die Würzburger Kickers! Die eiskalte Dusche durch Sontheimer.

53. Min. Gute Gelegenheit für Leibold! Über Terodde und Duziak landet der Ball beim Kapitän, der aus spitzem Winkel mit der Innenseite an Bonmann scheitert.

50. Min. Wieder landet ein Hamburger Ball aus der Defensive direkt im Aus.

49. Min. Wintzheimer mit seinem ersten Abschluss! Bonmann pariert den Schuss des Stürmers problemlos.

48. Min. Jungs Fehlpass im Aufbauspiel bleibt ohne Konsequenzen.

46. Min. Gleich mal offensiver Wirbel! Leibold wird nach einem Kittel-Zuspiel wegen Abseits zurückgepfiffen.

46. Min. Mit frischem Personal geht es weiter.

– Der HSV wechselt zweimal! Für Hunt und Narey kommen Dudziak und Wintzheimer in die Partie.

– Waschinski pfeift pünktlich ab. Der HSV liegt zur Halbzeit beim Tabellenletzten aus Würzburg hochverdient mit 0:2 hinten. Martin Hasek hatte die Kickers nach 19 Minuten in Führung gebracht, nachdem er davon profitiert hatte, dass Gyamerah im Spielaufbau Heyer angeschossen hatte. Beflügelt von der Führung übernahm Würzburg endgültig die Spielkontrolle, Douglas erzielte in der 30. Minute das 2:0. Vom HSV kam bis auf einen Pfosten-Freistoß von Kittel in der Anfangsphase offensiv praktisch nichts. Da wartet in der Halbzeit eine Menge Arbeit auf Daniel Thioune.

Halbzeit!

45. Min. Eine Minute wird nachgespielt.

45. Min. Onana bleibt an zwei Würzburgern hängen und räumt dann Feick ab. Waschinski zeigt dem Hamburger die gelbe Karte.

43. Min. Auf der Gegenseite holt Würzburg den nächsten Eckstoß heraus.

42. Min. Kittel zögert nach einer Ablage von Terodde zu lang, kommt nicht zum Abschluss. Da wäre mehr drin gewesen.

41. Min. Nach einem Fehlpass von Onana schalten die Würzburger schnell um, Sontheimer legt sich den Ball allerdings zu weit vor.

39. Min. Sinnbildlich für die Hamburger Harmlosigkeit: ein langer Ball landet direkt in den Armen von Bonmann.

37. Min. Feltscher stoppt Kittel im Offensivdribbling.

35. Min. Nach einer vernünftigen Anfangsphase ist das inzwischen ein einfallsloser, schwacher Auftritt vom HSV.

33. Min. Bonmann faustet den Ball von Kittel raus.

32. Min. Wie reagiert der HSV jetzt? Es gibt zumindest mal eine Ecke.

30. Min. Würzburg legt nach – und das ist verdient. Nach einer Hereingabe von Hägele kann Pieringer den Ball nicht kontrollieren. Dafür kommt Douglas am Strafraumeck zum Abschluss und feuert das Leder ins lange Eck. 2:0!

30. Min. TOR für die Würzburger Kickers! Douglas nagelt das Ding rein!

28. Min. Nächste Würzburger Chance! Nach einer Ecke kommt Pieringer zum Kopfball, Ulreich pariert gut. Die Kickers haben hier endgültig die Spielkontrolle übernommen.

26. Min. Aktuell spielt sich das Geschehen zum großen Teil im Mittelfeld ab, Würzburg wirkt allerdings griffiger.

22. Min. Der HSV muss sich hier schleunigst etwas einfallen lassen.

20. Min. Die Würzburger haben jetzt Blut geleckt, bleiben sehr aktiv. Nach Feltschers Flanke kommt Feick aus der Distanz zum Abschluss, verzieht aber.

19. Min. Ist das bitter für den HSV! Gyamerah schießt im Spielaufbau Heyer an, von dem springt der Ball zu Hasek. Der wird von Jung und Hunt nicht angegriffen und verlädt Ulreich – die überraschende Führung für Würzburg! Der HSV-Keeper sah beim Schuss von Hasek nicht gut aus.

19. Min. TOR für die Würzburger Kickers! Hasek trifft!

18. Min. Hunt mit einem guten Seitenwechsel auf Narey. Dessen Flankenversuch verkommt zum Querschläger. Abstoß Kickers.

17. Min. Gute Chance für Würzburg! Pieringer setzt Hasek in Szene, der Mittelfeldmann wird von Jung nicht behindert und zieht mit links ab, zwingt Ulreich zur Parade. Gut gehalten vom HSV-Keeper! Es gibt Ecke für die Kickers.

15. Min. Würzburg verdichtet das Zentrum aktuell gut.

14. Min. Narey steht bei einem Kinsombi-Pass im Abseits.

11. Min. Ulreich fast mit dem Eigentor! Jung spielt den HSV-Keeper im Strafraum an, der kann den Ball nicht sauber kontrollieren. Gerade noch rechtzeitig kann Ulreich das Leder von der Linie schließlich kratzen. Da werden Erinnerungen an den Ulreich-Patzer in Heidenheim wach.

9. Min. Und der Freistoß wird brandgefährlich! Kittel jagt das Spielgerät aus der Distanz an den Außenpfosten. Die erste gute Möglichkeit.

8. Min. Narey liegt im Strafraum! Nach einem Dribbling wird der Flügelstürmer im Strafraum robust von Douglas abgeräumt. Der Pfiff bleibt zurecht aus, alles fair. Stattdessen gibt es einige Meter vor dem Strafraum einen Freistoß für den HSV nach einem Foul an Leibold.

7. Min. Heyer kommt in Rücklage zum Kopfball, kein Problem für Bonmann.

6. Min. Leibold holt nach einem starken Dribbling den zweiten Eckstoß raus.

5. Min. Jung probiert es mal mit einem langen Ball hinten raus. Der landet bei einem Würzburger.

4. Min. Schwach getreten. Der HSV bleibt aber in Ballbesitz und kann das Spiel aus der Defensive aufbauen.

3. Min. Simon Terodde holt den ersten Eckball für den HSV raus, Kittel legt sich den Ball zurecht.

3. Min. Nach einem Ballverlust von Leibold im Mittelfeld läuft Jung Würzburgs Munsy problemlos ab.

2. Min. Das erste Mal ein bisschen Platz für den HSV, Leibolds Flanke aus dem Halbfeld wird aber abgeblockt.

1. Min. Der HSV stößt an, das Spiel läuft.

Anpfiff!

– Schiedsrichter der Partie ist Sven Waschinski.

– Der HSV tritt heute in den dunkelblauen Auswärtstrikots an.

– Jeremy Dudziak kehrt nach seiner Zerrung in den Kader zurück, sitzt aber zunächst auf der Bank. „Das hat zweierlei Gründe. Ich war einverstanden mit dem Vortrag der Spieler der letzten Woche. Jeremy ist am Donnerstag ins Training zurückgekehrt, da sind wird ein bisschen vorsichtig. Wir werden ihn sicher rein schmeißen“, erklärte Thioune.

– „Wir nehmen keinen Einfluss auf die Konkurrenz. Wir haben eine spannende Aufgabe vor uns“, sagte Daniel Thioune vor dem Spiel bei „Sky“ über den Patzer der Bochumer in Aue (0:1).

– Erfreulich: Beim HSV kehrt Josha Vagnoman nach seiner Sprunggelenksverletzung erstmals wieder in den Kader zurück. Der Rechtsverteidiger sitzt auf der Bank. Rick van Drongelen fehlt hingegen noch.

– So starten die Gastgeber: Bonmann – Feltscher, Douglas, Strohdiek, Feick – Hägele, Sontheimer, Hasek, Lotric – Munsy, Pieringer.

– Die Aufstellungen sind da! Daniel Thioune schickt folgende Elf ins Rennen: Ulreich – Gyamerah, Jung, Heyer, Leibold – Kinsombi, Hunt, Onana – Narey, Terodde, Kittel.

– Daniel Thioune muss neben den verletzten Toni Leistner und Klaus Gjasula heute auch auf den gelbgesperrten Stephan Ambrosius verzichten.

– Der HSV ist inzwischen seit nunmehr elf Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es aber zweimal in Folge keinen Dreier.

– Würzburg, bei denen HSV-Legende Felix Magath als Berater tätig ist, ist abgeschlagener Letzter. Die Kickers haben schon sechs Punkte Rückstand auf den Vorletzten Sandhausen.

– Das Wiedersehen mit Ex-HSV-Innenverteidiger Ewerton (2019/20) fällt aus. Der Brasilianer hat nach einer Verletzung noch Trainingsrückstand.

– Willkommen zum MOPO-Liveticker zur heutigen Partie des HSV bei den Würzburger Kickers! Anpfiff ist um 13.30 Uhr.