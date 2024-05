Sein Abschiedsspiel erhielt er noch, kurz darauf war dann für Stephan Ambrosius Schluss beim HSV. Nachdem der Abwehrmann beim 4:1 zum Saison-Abschluss gegen Nürnberg 90 Minuten lang ordentliche Arbeit verrichtete, verkündete der Verein am Pfingstmontag, dass Ambrosius‘ auslaufender Vertrag erwartungsgemäß nicht verlängert wird. Allzu lange dürfte es nicht dauern, bis der 25-Jährige einen neuen Arbeitgeber präsentieren wird – denn die Interessenten stehen zurzeit Schlange.

Nach MOPO-Informationen buhlen momentan fünf Vereine um Ambrosius, der sich am Mittwoch auf den Weg in die Schweiz machte. Drei Klubs der Super League sind an dem Innenverteidiger interessiert, der nun vor Ort ausloten wird, wo die Chemie am besten passen würde.

Damit nicht genug: Auch zwei Vereine aus der englischen Championship (zweite Liga) sollen ihr Interesse bei Ambrosius‘ Management hinterlegt haben. Mit einem Wechsel auf die Insel würde sich für den gebürtigen Wilhelmsburger ein Traum erfüllen. Weil er der Überzeugung ist, dass er mit seiner robusten Spielweise gut ins Mutterland des Fußballs passen würde.

Ambrosius wechselte mit 13 Jahren zum HSV

Wohin geht Ambrosius? Auf das HSV-Eigengewächs, das im Sommer 2012 im Alter von 13 Jahren zum Rauten-Klub gewechselt war, wartet ein für den weiteren Verlauf seiner Karriere extrem wichtiger Wechsel. Nachdem er im Herbst vergangenen Jahres seine ersten beiden Länderspiele für Ghana absolvierte, will sich der Verteidiger unbedingt im Kader der „Black Stars“ festbeißen. Sein großes Ziel ist die Teilnahme an der WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

Diskutiert wurde auch ein Wechsel innerhalb Deutschlands. So soll nach MOPO-Informationen Hertha BSC ernsthaftes Interesse an Ambrosius angemeldet haben. Der aber soll sich nach seinem Aus beim HSV schwer damit tun, sich für einen anderen deutschen Verein erwärmen zu können. Auch deshalb bevorzugt Ambrosius klar einen Wechsel ins Ausland.