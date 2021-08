Von Mut, Bereitschaft und einem großen Siegeswillen soll das HSV-Spiel unter Tim Walter geprägt sein. Zu sehen war das in den ersten Spielen zumindest phasenweise. Noch befindet sich die Mannschaft weiterhin in der Entwicklung. Beim Derby am Freitag wartet auf die Profis nun die erste richtige Reifeprüfung.

Für große Euphorie im HSV-Lager hat der 2:1-Erfolg im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig nicht gesorgt. Viel Mühe hatten die Hamburger mit dem kämpferischen Auftritt des Drittligisten. Unverdient oder glücklich war der Erfolg am Ende trotzdem nicht. Gerade in der Schlussphase hat der HSV gezeigt, dass die Mannschaft schon einiges gelernt hat. Stand in der Vergangenheit in solchen Spielen am Ende oft die Angst etwas zu verlieren im Vordergrund, wird mittlerweile bis zum Abpfiff an den Erfolg geglaubt und entsprechend dann auch auf dem Platz aufgetreten.

HSV-Trainer Walter lebt Siegermentalität vor

Wie schon zuvor in den ersten beiden Liga-Spielen war in Braunschweig zu sehen, dass der HSV in der Lage ist, mit Rückschlägen umzugehen. „Die Jungs entwickeln sich immer weiter. Je länger wir zusammen sind, umso mehr Mentalität entwickeln die Spieler“, sagt Trainer Tim Walter, der vom ersten Tag an in Hamburg versucht, eine neue Siegermentalität in die Mannschaft zu bekommen.

Das Pokal-Spiel in Braunschweig hat gezeigt, dass die HSV-Profis grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind, auch wenn es sicherlich noch einiges zu verbessern gibt. Ganz entscheidend auf dem neuen HSV-Weg wird nun der Auftritt am Freitag am Millerntor sein.

HSV mit nur einem Punkt aus vier St. Pauli-Duellen

Aus den letzten vier Stadtderbys holte der HSV nur einen Punkt. Und das nicht, weil der Gegner die bessere Qualität auf dem Platz hatte, sondern weil vor allem der Siegeswille beim Kiezklub am Ende einen Tick größer war.

Ändert sich das jetzt unter Walter? Der HSV-Trainer betont, dass solche Spiele wie zuletzt in Braunschweig zur Entwicklung gehören und es wichtig sei, dass die Profis zeigen, dass sie in schwierigen Momenten in der Lage sind dagegen zu halten. Das Schlüsselwort ist für ihn immer wieder die Bereitschaft. „Wenn wir die über 90 Minuten haben, ist es schwer gegen uns zu spielen“, sagt er. Ziel ist es, genau das jetzt am Freitag zu zeigen. Auf den neuen HSV wartet die erste richtige Reifeprüfung der Saison.