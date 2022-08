„Wirklich herausragend!“ Ein HSV-Profi zeigt in Nürnberg das perfekte Spiel

Er gehört selten zu denen, die im Rampenlicht stehen. Fleißig, emsig, solide – all diese Attribute treffen auf Jonas Meffert zu. Für die Aufsehen erregenden Glanzlichter aber sorgen beim HSV in aller Regel andere. Beim 2:0 (1:0) der Hamburger in Nürnberg aber stach Meffert hervor. Laut der Statistik-Experten von sport.de fabrizierte der Mittelfeldmann keinen einzigen Fehlpass und kam damit auf die Traumquote von 100 Prozent.

Mefferts perfektes Spiel. Da war dann auch Tim Walter hin und weg. „Das habe ich so noch nicht gehört“, erklärte der HSV-Trainer, als er von Mefferts Pass-Quote erfuhr. „Chapeau vor ,Meffo‘, es war auch wirklich ein herausragendes Spiel von ihm. Dass man gar keinen Fehlpass spielt, ist wirklich herausragend.“

28 Pässe spielte Meffert laut sport.de in den 90 Minuten, genauso oft fanden seine Bälle den Weg zu seinen Mitspielern. Kein anderer seiner Pässe aber war so brillant und wichtig wie der lange Schlag aus der Minute 37, der direkt auf dem Kopf von Moritz Heyer landete. Sekundenbruchteile später vollendete Mario Vuskovic zur Hamburger Führung.

Das könnte Sie auch interessieren: Starker Auftritt! So benotete die MOPO die HSV-Profis in Nürnberg

Für Meffert, der in Kürze 28 Jahre alt wird, die Krönung seines starken Auftritts. An einem Abend, an dem seine Zuverlässigkeit so deutlich wie selten zuvor hervorstach – und in einem für defensiven Mittelfeldspieler perfekten Spiel mündete.