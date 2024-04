„Wird herausragend!“ So viel Feuer steckt im HSV-Hit gegen Lautern

Das wird ein heißer Tanz. Um 13 Uhr (Liveticker auf MOPO.de) tritt der HSV an diesem Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Für die eine Mannschaft geht es um den Klassenerhalt, für die andere um den Aufstieg. Das Volksparkstadion ist mit 57.000 Zuschauern ausverkauft. Auch der Gästeblock ist komplett gefüllt. Rund 6000 Anhänger der Roten Teufel sind in Hamburg dabei, um ihr Team zu unterstützen. Eine hitzige Atmosphäre ist garantiert.

Insgesamt 96 Pflichtspiele gab es bislang zwischen dem HSV und Kaiserslautern. Die meisten fanden in der Bundesliga statt. In Liga zwei sind die beiden Traditionsklubs bislang erst in drei Duellen aufeinander getroffen. Verloren hat Kaiserslautern davon keins.

Baumgart erwartet einen „sehr zweikampfstarken Gegner“

Der letzte Vergleich im Volksparkstadion endete in der vergangenen Spielzeit 1:1. Auch damals war das Stadion ausverkauft und die Stimmung heiß. Eingen großen Anteil hatten daran die Lautern-Anhänger, die im Laufe des Spiels immer wieder bengalische Feuer zündeten, zeitweise musste die Partie deswegen sogar unterbrochen werden.

Nun herrscht wieder Feueralarm im Volkspark. Und das nicht nur auf den Rängen, sondern vor allem auch auf dem Platz. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. „Wir werden das sehr offensiv angehen, und zwar mit hoher Aggressivität und Intensität“, sagt HSV-Coach Steffen Baumgart, der einen „sehr zweikampfstarken“ Gegner erwartet.

Kaiserslautern-Coach Friedhelm Funkel betont, dass er neben dem Kampf auch auf die Unterstützung der eigenen Fans im Stadion setzt. Seine Ansage: „Die Stimmung wird herausragend sein. Wenn ich höre, dass von unseren Fans wieder 6000 Fans nach Hamburg fahren, ist das überragend. Diese Unterstützung kann im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend sein.“