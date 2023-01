Schlägt der HSV im Winter noch mal auf dem Transfermarkt zu? Gerade für die Offensive und das Mittelfeld könnten die Hamburger grundsätzlich Verstärkung gebrauchen. Nun gibt es eine heiße Spur. Diese führt nach Österreich.

Wie die MOPO weiß, steht Patrick Greil von Austria Klagenfurt unter Hamburger Beobachtung. Zuletzt schickte die Chefetage Ende Oktober einen Scout ins Wörthersee-Stadion, um Greil gegen Ex-Magath-Klub FC Admira Wacker (3:3) unter die Lupe zu nehmen. Der 25-jährige Mittelfeldmann spielte stark, erzielte einen Treffer.

Auch Bielefeld, Bremen, Hannover und Nürnberg haben Greil auf dem Zettel

Erste Gespräche mit dem HSV gab es bereits. Allerdings stehen die Hamburger im Werben um Greil nicht allein da. Auch Erstligist Arminia Bielefeld, die Nordrivalen Werder Bremen und Hannover 96 sowie der 1. FC Nürnberg haben ihr Interesse angemeldet.

Klagenfurt mischt in Österreich als Aufsteiger munter mit, überwintert mit Greil als Regisseur auf dem vierten Platz. Das sorgt auch in Hamburg für Freude, Towers-Boss Tomislav Karajica ist seit Frühjahr 2019 mit seiner SEH Sports & Entertainment Holding in Kärnten als Hauptgesellschafter der starke Mann hinter dem Erfolg. Das Fan-Herz des Unternehmers schlägt für den HSV.

Vertrag von HSV-Kandidat Patrick Greil in Klagenfurt läuft aus

Kommt mit Greil ein Leistungsträger der Österreicher nun nach Hamburg? Im Sommer läuft der Vertrag des Offensiv-Allrounders aus, mit drei Toren und vier Assists in 18 Spielen hat er sich im Verlauf der Saison ins Schaufenster gestellt.

Etwa 500.000 Euro plus mögliche Prämien wollen die Klagenfurter als Ablösesumme für Greil haben. Das Transferfenster ist noch bis Ende Januar geöffnet.