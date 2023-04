„Wir wissen, dass wir es schaffen!“ Die Aufstiegsansage von HSV-Trainer Walter

Am Mittwoch noch hatte Tim Walter während des Trainings mächtig mit seinen Profis gehadert, tags darauf erfreute sich der Trainer allerbester Laune. Erst schrieb er nach der Einheit im Volkspark minutenlang Autogramme und stand den Fans für Fotos zur Verfügung, dann demonstrierte er auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Hannover-Spiel sein Selbstbewusstsein. „Es gibt bei uns keine Zweifel“, stellte der HSV-Coach vor den entscheidenden Saison-Wochen fest.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien wächst rund um den Verein die Skepsis. Scheitert der HSV auch im fünften Anlauf an dem Ziel, in die Bundesliga zurückzukehren? Walter kann mit Gedankenspielen und bösen Geistern dieser Art nichts anfangen. „Viele meiner Jungs können nichts dafür, was hier in der Vergangenheit abgelaufen ist“, so der 47-Jährige. „Aber wir freuen uns, alles dafür zu tun, diese Vergangenheit aufzuholen.“

MOPO

Dabei sieht der Trainer sein Team trotz der letzten Rückschläge auf einem guten Weg. „Wir machen nicht alles richtig, aber wir machen vieles richtig“, ließ Walter wissen und unterstrich die Schwere der Aufgabe, die vor dem HSV liegt: „Das ist nicht einfach nur eine Tür, um in die Bundesliga zu kommen. Es ist eine Treppe. Da muss ich Schritt für Schritt für Schritt gehen. Und es sind noch acht Spiele. Und wir wollen jeden einzelnen Schritt davon gehen.“

HSV-Trainer Walter hat keinen Platz für Selbstzweifel

Für Selbstzweifel sind in Walters Kopf kein Platz, das machte er am Donnerstag einmal mehr deutlich. „Wir haben 50 Punkte“, so der Trainer. „Letztes Jahr hätten wir uns über diese Ausgangssituation sehr gefreut. Wir können als aus eigener Hand schaffen. Selbst wenn wir Dritter sind, können wir durch die Relegation aufsteigen. Und wir wissen auch, dass wir es schaffen. Wir holen uns die letzten Punkte auch noch.“

Eine gewaltige Zurschaustellung des Walterschen Selbstbewusstseins, mit dem Trainer vor dem Nordderby in die Vollen ging. Am Samstag müssen seine Profis die Worte mit Taten untermauern.