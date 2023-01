Das Rätselraten hat ein Ende, rechtzeitig vor dem Start in die Zweitliga-Rückrunde hat der HSV Gewissheit: Sonny Kittel bleibt dem Verein zumindest bis zum Saisonende erhalten, der Wechsel des 30-Jährigen nach Saudi-Arabien hat sich zerschlagen. Stattdessen soll der Offensivmann einer der Profis werden, die den HSV zum Aufstieg führen.

Kittel bleibt. Trotz seines zum Wochenstart absolvierten Medizinchecks bei einem saudischen Verein und des bereits ausgehandelten Vertrages. 500.000 Euro Ablöse hätte der HSV erhalten, merkte aber, dass die Suche nach dem benötigten Kittel-Nachfolger ins Stocken geriet. Die Folge: Im Laufe des Donnerstags unterrichtete der Klub seinen Profi darüber, dass der Wechsel nicht zustande kommen kann.

Für Tim Walter steht der HSV „über allem“

„Der HSV und Sonny Kittel haben sich in den vergangenen Tagen mit einem für beide Seiten wirtschaftlich interessanten Wechsel beschäftigt, sich nach reiflichem Abwägen aber dagegen entschieden“, ließ der Verein per Statement wissen.

Deutlich euphorischer klang Tim Walter. Dem Trainer war die Erleichterung über Kittels Verbleib anzumerken. „Wir sind alle sehr glücklich. Er ist ein absolutes Vorbild in der Kabine“, so der 47-Jährige, dem Kittels möglicher Abgang tagelang schwer im Magen lag: „Ich habe immer gesagt, dass ich mein Veto einlegen würde. Trotzdem steht der Verein immer über allem.“

Nun ist es an Kittel, zu zeigen, dass er deutlich wertvoller für den HSV sein kann als in der Hinrunde. Da blieb er erstmals in seiner Karriere ohne Torerfolg. „Er hat so eine Qualität, dass er mit seinen Fähigkeiten Spiele entscheiden kann“, lobt Walter. „Das hat er vielleicht in der Vorrunde noch nicht so gezeigt. Ich bin mir aber sicher, dass er das in der Rückrunde machen wird, weil er sich auch vom Charakter noch mal weiterentwickelt hat.“

Walter ist überzeugt, dass Kittel sich beim HSV in der Rückrunde steigert

Wie aber geht Kittel mit dem abermals geplatzten Wechsel um? Bereits im Sommer war er so gut wie weg, damals scheiterte sein Transfer zu MLS-Klub DC United an seinem Medizincheck. In Saudi-Arabien wurden Kittels lädierte Knie zwar für tauglich befunden, dennoch kam der Deal nicht zustande. Aus dem Umfeld des Profis ist allerdings zu hören, dass er ohnehin vor allem aus finanziellen Gründen in die Wüste gewechselt wäre, sportlich aber voll für den HSV brennt.

Walter hofft sogar, dass Kittel über den Sommer hinaus bleibt und seinen Vertrag verlängert. „Er hat ja noch ein halbes Jahr“, so der Trainer. „Dann schauen wir, dass es auch noch ein bisschen länger ist. Es liegt ja immer an jedem selber.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Kann eine geile Rückrunde werden!“ HSV-Profi Bénes will unbedingt den Aufstieg

Walters Wunsch in allen Ehren: Der Ball liegt bei Kittel. Je besser er ihn in der Rückrunde trifft, desto größer sind seine Chancen auf eine längere HSV-Zukunft.