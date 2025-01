„Wir schielen auf alles“: Blitz-Comeback von HSV-Stürmer Selke gegen Hannover?

Am Dienstag wurde Davie Selke (Jochbogen-Burch) im UKE operiert. Alles verlief ohne Komplikationen. Der Angreifer konnte die Klinik zügig wieder verlassen. Nun will er schnell auch auf den Platz zurückkehren. Sogar ein Blitz-Comeback ist nicht ausgeschlossen.

Beim Zweitliga-Topspiel in Berlin war Selke am Samstagabend mit Hertha-Verteidiger Toni Leistner auf dem Platz heftig zusammengeprallt. Der HSV-Stürmer musste direkt in das Krankenhaus gebracht werden, dort wurde ein Jochbogen-Bruch diagnostiziert. Der Schock und die Sorge waren zunächst groß. Ein längerer Ausfall musste befürchtet werden, entsprechend gab es auch direkt Überlegungen, ob noch ein neuer Stürmer im Winter geholt werden muss. Anfang der Woche nach einer weiteren Untersuchung in Hamburg gab es die erste Entwarnung, ein langer Ausfall konnte ausgeschlossen werden. Damit hatte sich das Thema Not-Einkauf erledigt. Nach der Operation gibt es nun die nächste gute Nachricht.

„Es ist alles gut verlaufen. Davie brennt und würde am liebsten morgen schon wieder hier auf dem Platz stehen“, erklärte Merlin Polzin am Dienstag. Mit Blick auf ein mögliches Comeback fügte der HSV-Trainer hinzu: „Wir haben jetzt keinen genauen Plan festgelegt, aber wir schielen auf alles. Ich hoffe, dass es schnellstmöglich wieder klappt.“

Einsatz gegen Hannover am Sonntag nicht ausgeschlossen

Komplett ausgeschlossen ist nicht mal das kommende Heimspiel am Sonntag gegen Hannover, realistischer scheint allerdings das Gastspiel in der nächsten Woche am Freitag in Münster zu sein. Auch das wäre nach so einer Verletzung verdammt schnell. Entscheidend wird nun sein, wie der Stürmer mit der Maske, die für ihn als Schutz angefertigt wurde, auf dem Platz zurechtkommt.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-HSV-Trainer rettet Heyer – weiterer Abgang im Volkspark geplant

„Davie ist durch die Mediziner bestmöglich versorgt. Wir müssen jetzt schauen, wie fühlt er sich mit der Maske, wie ist die Bewegungsfreiheit und wie kann er uns im besten Fall körperlich zu hundert Prozent helfen“, meint Polzin, der keinen Druck aufbauen will, sondern im Zweifel eher noch mal auf die Bremse treten wird. „Davie ist motiviert, aber wir haben noch eine Rückrunde vor uns und da brauchen wir ihn in absoluter Bestform. Wenn es dann eine Woche länger dauert, dann haben wir Vertrauen in den Kader und die Jungs, die jetzt am Wochenende hinter ihm standen.“