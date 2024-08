Ein 2:1-Sieg in Köln, ein 1:1 gegen Hertha und am dritten Spieltag eine 0:1-Pleite in Hannover: Die Ergebnis- zeigt wie die Formkurve beim HSV aktuell nach unten. Eine entsprechende Reaktion wird an diesem Samstag (13 Uhr) beim nächsten Auftritt im Volkspark gegen Preußen Münster erwartet. Dabei steht allerdings nicht nur der Sport im Vordergrund. Das Doping-Urteil gegen Mario Vuskovic wird das Bild rund um das Heimspiel gegen den Aufsteiger bestimmen. Die Partie wird zur großen Vuskovic-Demo.