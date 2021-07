Winter-Wechsel beim HSV?: Ex-Europacupsieger ist scharf auf Hinterseer!

Beim HSV ist die Tür für Lukas Hinterseer weitestgehend dicht. Ganze 29 Minuten durfte der Angreifer in dieser Saison erst ran – kein Wunder also, dass ein Wechsel in diesem Winter als klare Option gilt. Und Hinterseer hat Möglichkeiten. Eine heiße Spur führt nach Belgien: Nach MOPO-Informationen hat der KV Mechelen sein Interesse beim Österreicher hinterlegt.

Mechelen ist scharf auf Hinterseer. Wie interessant aber sind die Belgier für den 29-Jährigen? Aktuell ist der KV nur Tabellen-13. der Jupiler League, wurde 2019 aber noch Pokalsieger. Der größte Erfolg des viermaligen Meisters liegt schon länger zurück: 1988 holte Mechelen sensationell den Europacup der Pokalsieger.

Lässt sich der HSV darauf ein, Hinterseer Geld mitzugeben?

Das Problem: Die Belgier sind derzeit klamm, spekulieren darauf, dass der HSV Hinterseer nicht nur ablösefrei gehen lässt – sondern ihm vielleicht sogar noch Teile seines Gehalts bis Sommer ausbezahlt. Ob sich der HSV darauf einlassen würde? Bei Hamburgs Bossen haben sich die Flamen, die parallel auch mit Hoffenheims Joao Klauss (23) sprechen, noch nicht gemeldet. Hinterseer aber ist über das Interesse informiert.

Mechelen ist allerdings nicht seine einzige Option. Momentan sortiert der Angreifer, der 2019 zum HSV kam, mehrere Anfragen und will sich dann bald entscheiden. Die Interessenten kommen überwiegend aus dem Ausland.