Es ist die ewig junge Rivalität der beiden größten deutschen Städte. Tor zur Welt gegen Weltmetropole und Hauptstadt, Schönheit gegen Coolness. An diesem Wochenende sportlich ausgetragen und das gleich doppelt! St. Pauli empfängt Union, der HSV besucht Hertha. Heiße Duelle an Elbe und Spree. Die MOPO macht den großen Städte-Vergleich: garantiert fußballfrei, willkürlich faktenbasiert, manchmal objektiv, lustvoll klischeehaft, historisch fragwürdig und an den Haaren unterschiedlicher Länge, Farbe und Religion herbeigezogen.