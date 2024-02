Die Trainerfrage beim HSV sorgt vor allem im Umfeld des Volksparks für reichlich Wirbel. Neben vielen heißen Diskussionen gibt es auch einige wilde Spekulationen. Im Mittelpunkt steht dabei immer wieder der Name Steffen Baumgart. Was ist dran an diesem Dauer-Gerücht? Die MOPO kennt den aktuellen Stand der Dinge.