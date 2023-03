Wiedersehen mit dem Ex-Coach: So wenig Hecking ist beim HSV noch übrig

Das wird ein spezielles Wiedersehen. Am Samstag kommt Dieter Hecking als Nürnberg-Coach zurück in den Volkspark. Erst drei Jahre ist es her, da wollte er als HSV-Trainer die Hamburger zurück in die Bundesliga führen. Viel wurde damals in die Mannschaft investiert. Geblieben ist kaum was.

Direkt als Hecking im Sommer 2019 in Hamburg loslegte, wurde der Kader für über zehn Millionen Euro verstärkt. Der HSV wollte mit aller Macht zurück in die Bundesliga. Spieler wie Martin Harnik, Joel Pohjanpalo, Jordan Beyer, Ewerton, Adrian Fein oder Louis Schaub gehörten unter ihm zum Aufgebot. Gebracht hat es bekanntlich alles nichts. Der HSV verpasste den Aufstieg mit Platz vier.

Kaum noch Hecking-Spieler sind im Kader des HSV

Welche Spieler aus der Hecking-Ära sind auch heute noch beim HSV? Mit Xavier Amaechi, Daniel Heuer Fernandes und Sonny Kittel gibt es drei Profis, die zeitgleich mit Hecking zum HSV kamen und aktuell weiterhin im Volkspark zu Hause sind. Wirklich aktiv beteiligt war Hecking damals aber nur am Kittel-Transfer.

Mit Tom Mickel, Jonas David und Bakery Jatta gibt es zudem drei weitere Profis, die schon vor Hecking beim HSV waren und auch heute noch Hamburger sind.

Der Rest wurde in den vergangenen drei Jahren ausgetauscht. Von Hecking ist nicht viel beim HSV geblieben. „Natürlich kenne ich auch noch den einen oder anderen, aber das Spiel gegen den HSV ist jetzt nichts Besonderes mehr für mich“, sagt Hecking. Den meisten Hamburger Profis wird es mit Blick auf den ehemaligen Coach des Vereins nicht anders gehen.