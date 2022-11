Wiedersehen in den USA: Kumpel von HSV-Duo kickt für Testspiel-Gegner

In Nürnberg spielte Linksverteidiger Tim Leibold von 2015 bis 2017 zusammen mit Patrick Rakovsky in einem Team. Der ehemalige Club-Torwart fliegt seit zwei Jahren für den Orange County Soccer Club in Irvine, dürfte auch im Testspiel gegen den HSV in der Nacht zu Mittwoch (4 Uhr deutscher Zeit, DAZN live) im Kasten stehen.

Beim Training in Kalifornien trafen sich die beiden Kumpels nun wieder und hatten sich naturgemäß einiges zu erzählen. Die gemeinsame Zeit, sie liegt schon ein paar Jahre zurück.

Rakovsky und Leibold auch privat gemeinsam unterwegs

„Patrick hat damals in Nürnberg nicht viel gespielt, weil Raphael Schäfer im Tor stand. Aber wir haben uns abseits des Platzes gut verstanden und waren privat auch unterwegs“, sagte Leibold, der nach seinem Abgang aus Nürnberg nicht mehr wirklich Kontakt zu Rakovsky hatte, sich über das Wiedersehen nun aber umso mehr freute.

Ähnlich sah es bei dem Torhüter aus. „Ich habe mit Tim drei Jahre in Nürnberg gespielt. Auch Sonny Kittel kenne ich noch, wir waren von der U15 bis zur U20 zusammen in der Nationalmannschaft. Es war schön, die Jungs nun mal wieder zu treffen.“ Rakovskys Vertrag in Orange County läuft Ende des Monats aus. Der Test gegen die alten Kumpels dürfte da durchaus nochmal als Bewerbung für mögliche neue Arbeitgeber dienen.