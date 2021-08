Bakery Jatta ist so etwas wie der letzte Derby-Mohikaner beim HSV. Der 23-Jährige ist der einzige Profi aus dem Spieltagskader am Freitagabend, der schon beim 4:0-Auswärtssieg im März 2019 auf dem Platz stand. Manuel Wintzheimer und Josha Vagnoman waren nicht im Kader, Tom Mickel (fehlt heute) saß auf der Bank. Jatta war mittendrin, traf sogar die Latte.

Ob er heute erneut ran darf? Seinen Stammplatz hatte der Gambier nach einem dürftigen Auftritt gegen Dresden (1:1) zuletzt beim Pokalsieg in Braunschweig (2:1) an Sonny Kittel verloren. Nach seiner Einwechslung machte er nicht den glücklichsten Eindruck, ließ gleich einen Hochkaräter liegen. Für mächtig Schwung sorgt der Flügelstürmer aber als Joker fast immer.

HSV-Profi Bakery Jatta hat FC St. Pauli schon besiegt

Auch abseits des Platzes gibt es in regelmäßigen Abständen Wirbel um Jatta. Die Vorwürfe um eine falsche Identität begleiten ihn jetzt schon seit knapp zwei Jahren. Nun hat sein Anwalt Thomas Bliwier bei der Staatsanwaltschaft Hamburg eine Stellungnahme und neue Beweisanträge eingereicht. Das berichtete das „Abendblatt“ zuerst. Bliwier fordert die Staatsanwaltschaft darin auf, die Ermittlungen auch in Gambia durchzuführen. Dies sei bislang nicht geschehen. Ob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Jatta erhebt, ist noch offen. Eine zeitnahe Entscheidung stehe aber an. Der Stürmer, der die volle Rückendeckung des Vereins genießt, konzentriert sich auf das sportliche Hier und Jetzt. Und das heißt: Derby.