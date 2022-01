Es wäre nicht das erste Mal. Im Volkspark kennt man sich mit Verpflichtungen auf den letzten Drücker aus, nicht selten präsentierten die HSV-Verantwortlichen in den vergangenen Monaten und Jahren erst in den letzten Tagen oder gar in allerletzter Stunde einen neuen Spieler. Wird es diesmal wieder so kommen?

Das Beispiel Giorgi Chakvetadze zeigt, wie es schnell es mitunter gehen kann. Um vier Uhr stand der erste und bislang einzige Winter-Neuzugang am Donnerstag in Belgien auf – und 15 Stunden später posierte er schon für die Vorstellung beim HSV. Für den georgischen Offensivmann 900 turbulente Minuten, die seine Spielzeit bei Stammklub KAA Gent in den letzten zweieinhalb Jahren (731 Minuten) knapp überbieten.

Nach Chakvetadze: Holt der HSV noch neue Spieler?

Flug nach Hamburg, Medizincheck und die Unterschrift unter den bis Sommer datierten Leihvertrag, alles ging blitzschnell. So flink, dass der 22-jährige Chakvetadze tags drauf bereits im Test gegen den FC Midtjylland (1:5) mitwirken konnte und prompt eine Alternative ist. Sollte der HSV bis Montagabend um 18 Uhr, wenn das Transferfenster schließt, noch einmal auf dem Markt zuschlagen, dann sollte es im besten Fall auch so fix zugehen.

Dass sie im Volkspark Erfahrungen mit Last-Minute-Transfers haben, zeigen die vergangenen Wechselperioden. Ende August letzten Jahres zogen Sportdirektor Michael Mutzel und Sportvorstand Jonas Boldt am Deadline Day nicht nur den mittlerweile wieder abgewanderten Tommy Doyle, sondern auch den inzwischen in der Innenverteidigung gesetzten Mario Vuskovic aus dem Hut – genau wie jetzt Chakvetadze in Form eines Leih-Deals.

Deadline Day: HSV-Bosse kennen sich mit Last-Minute-Transfers aus

Aber auch schon weit vorher bewiesen die HSV-Bosse kühlen Kopf auf den letzten Metern. Im Sommer 2019 etwa wurde Martin Harnik am letztmöglichen Transfertag per Leihe aus Bremen geholt. Gut ein Jahr später dann, als die Wechselfrist coronabedingt bis Anfang Oktober verlängert wurde, überraschte der Transfer von Ex-Keeper Sven Ulreich zwei Tage vor der Deadline.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitspieler genervt – HSV-Torwart Johansson patzt gleich mehrfach

Im Falle von Chakvetadze waren die Bosse nun wieder etwas früher dran. Nicht ausgeschlossen jedoch, dass sich in der Sache die Fälle Vuskovic, Doyle und Co. vor Montagabend noch einmal wiederholen – zumal neben dem gehandelten Crysencio Summerville (Leeds United) derzeit nach Alternativen für den offensiven Flügel gefahndet wird. Für Boldt und Mutzel wäre es nicht der erste ereignisreiche Deadline Day.