St. Pauli-Kumpel als Vorbild? Was bei HSV-Favé zum Problem werden könnte

Erst die einen, dann die anderen. Eine bemerkenswerte Gelb-Sucht greift derzeit in Hamburg um sich und trennt auch nicht zwischen den Vereinsfarben. Nachdem St. Paulis Trainer Alexander Blessin am Samstag gegen Freiburg (0:1) seine vierte Gelbe Karte der Saison kassierte und nun einmal von der Tribüne aus zusehen muss, könnte es in Kürze auch einen HSV-Trainer erwischen!

Loic Favé ist bekannt dafür, erfolgsbesessen zu sein. Wenn der Vulkan Loic ausbricht, gibt es in der Regel kein Halten mehr – und das endet oft mit einer Gelben Karte. In Münster wurde der HSV-Assistenzcoach wegen Reklamierens verwarnt, neun Tage später, beim 1:1 in Regensburg, wiederholten sich nun die Ereignisse. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah Favé Gelb.

Loic Favé sah zuletzt zweimal Gelb

Macht er so weiter, wird es bald eng, denn nach dem vierten Karton verhängt der DFB eine Spielsperre. Anders als bei den Profis, die fünf Karten sehen dürfen, ehe sie einmal pausieren müssen. Da sind beim HSV zurzeit Davie Selke, Ransford Königsdörffer, Sebastian Schonlau und Ludovit Reis gefährdet.

Favé aber will aus seinem Doppel-Gelb lernen und sich künftig nicht so schnell zu hitzigen Bemerkungen an der Seitenlinie hinreißen lassen. „Das ist ein Thema, an dem ich arbeiten will“, hatte der emotionale Assistent schon vor der Reise nach Regensburg im MOPO-Interview gesagt. „Es geht darum, ein bisschen ruhiger von draußen zu sein – denn am Ende bringt das Reklamieren oft nichts.“ Vielleicht hatte er aber auch einfach einen zu guten Lehrmeister in Sachen Temperament.

Loic Favé ist ein Heißsporn an der Seitenlinie. WITTERS Loic Favé ist ein Heißsporn an der Seitenlinie.

Sein Kumpel Fabian Hürzeler, mit dem Favé einst zusammen Assistenzcoach beim FC St. Pauli war, zählt zu den eifrigsten Kartensammlern des Kontinents. In der vergangenen Saison sah er als Cheftrainer der Kiezklicker sechsmal Gelb, dazu Gelb-Rot im DFB-Pokal. In Brighton, wo Hürzeler seit dieser Serie das Sagen hat, sind es mittlerweile auch schon zwei Kärtchen. Gesamtzahlen, von denen Favé allerdings noch immer ein ganzes Universum weit entfernt ist …