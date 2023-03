Ohne Schonlau: So will Walter das HSV-Abwehr-Puzzle in Düsseldorf lösen

Fünf Spiele hat Sebastian Schonlau seit Sommer 2021 für den HSV verpasst. In seiner Abwesenheit gab es für die Hamburger drei Pleiten, ein Remis, einen Sieg und im Schnitt drei Gegentore pro Partie. Am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Düsseldorf will Trainer Tim Walter alles dafür tun, um auch ohne Kapitän erfolgreich zu sein. Aber wie soll der gesperrte Anführer und Innenverteidiger ersetzt werden?

Möglichkeiten gibt es einige. Leih-Spieler Javi Montero oder Nachwuchsverteidiger Valon Zumberi könnten ins Team rutschen und Schonlau ersetzen. Auch eine Umstellung auf eine Abwehr-Dreierkette wäre möglich. Am wahrscheinlichsten ist wohl jedoch ein anderer Plan.

MOPO

Rechtsverteidiger Moritz Heyer wechselt ins Abwehrzentrum neben Jonas David. Miro Muheim und Noah Katterbach bilden die Außenverteidigung. Das Problem an dieser Variante: Mit der gleichen Konstellation hat es Walter auch schon zuletzt in Karlsruhe probiert. Der Plan ging komplett nach hinten los. Bereits nach 32 Minuten lag der HSV mit 0:3 hinten (Endstand 2:4). Diese Geschichte soll sich in Düsseldorf nicht wiederholen. Dafür muss Walters Abwehr-Puzzle passen.