Das Aufeinandertreffen seiner Ex-Vereine wird Dieter Hecking am Sonntag wohl auf der Autobahn am Radio verfolgen. Der 60-Jährige ist reichlich auf Achse und nutzt die freie Zeit, die sich ihm momentan bietet. Und dennoch: Er wird aus der Ferne aufmerksam verfolgen, was sich im Volkspark tut. Vier Jahre lang, bis Anfang Mai, war Hecking Sportvorstand des FCN, zuvor trainierte er ein Jahr lang den HSV. Seine letzten Stationen im Profi-Fußball sollen das aber noch nicht gewesen sein, wie Hecking im Interview mit der MOPO verrät. Außerdem verrät er, was er über das Duo Steffen Baumgart/Stefan Kuntz, die Aufstiegschancen des HSV und Nürnbergs neuen Coach Miroslav Klose denkt.