Wie einst Frank Rost: HSV-Keeper Heuer Fernandes jagt eine Trophäe

Im Volkspark brennt für ihn seit zwei Monaten gar nichts mehr an. Letztmals kassierte Daniel Heuer Fernandes Ende Juli ein Gegentor, das war beim spektakulären 5:3 zum Liga-Auftakt gegen Schalke. Seitdem ist der HSV-Keeper mehr mit dem Spielaufbau beschäftigt, als dass er Gegentore verhindern muss. Gegen Hertha (3:0), Rostock (2:0) und nun auch Düsseldorf (1:0) siegte der HSV zu Null. Nun belegen die Zahlen das, was ohnehin vermutet wird: Heuer Fernandes ist der stärkste Keeper der Liga.

Seit 294 Minuten ist der Schlussmann daheim ohne Gegentor. Mehr noch: Gegen die Fortunen hielt er zum insgesamt vierten Mal in dieser Serie den Kasten komplett sauber. Das schaffte kein anderer Torwart der zweiten Liga.

Heuer Fernandes ist damit auf seine Karriere bezogen auf Rekordkurs. Seine Bestmarke datiert aus der vergangenen Saison, als er zehnmal ohne Gegentor blieb.

Schnappt sich HSV-Keeper Heuer Fernandes die „weiße Weste“?

Macht der 30-Jährige so weiter, könnte er sich auch erstmals die seit 2008 vom TV-Sender Sport1 in Liga eins und zwei ausgelobte Trophäe „Die weiße Weste“ sichern. Das schaffte als bislang einziger HSV-Keeper Frank Rost, damals in der Premierensaison und zudem in der Bundesliga. Rost blieb 13-mal ohne Gegentor. Der Sieger der Kategorie erhält stellvertretend eine Trophäe in Form eines weißen Torwart-Handschuhs.

Heuer Fernandes will nach den doppelten Gegentreffern in Elversberg und Osnabrück (jeweils 1:2) nun auch auswärts endlich mal wieder auf Null stellen. Kommenden Samstag in Wiesbaden soll es soweit sein. „Das war ein sehr guter Auftritt von uns“, lobte der Schlussmann nach dem Düsseldorf-Spiel. „Aber das nächste Auswärtsspiel wollen wir nun unbedingt mit der gleichen Energie und der gleichen Bereitschaft angehen.“