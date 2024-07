Die Fußball-Welt sah genau zu, als llkay Gündogan das DFB-Team am Samstag auf den Rasen in Dortmund geführt hat. Ein erhabener Moment, ein besonderes Spiel, denn für Deutschlands Kapitän schloss sich mit dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark ein Kreis. Beim BVB entwickelte er sich einst zu einem Spieler von Weltklasseformat, mittlerweile ist der 33-Jährige ein globaler Star und wird überall geachtet. Und in Hamburg wird sich der eine oder andere auch am Samstag wieder die Frage gestellt haben: Wie konnte es passieren, dass sich der HSV diesen Spieler mal durch die Lappen gehen ließ? Schließlich war Gündogan vor 13 Jahren ganz kurz vor einem Wechsel nach Hamburg – der aber auf den letzten Metern doch noch scheiterte. Weil der HSV ihn nicht wollte.