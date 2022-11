Wichtigste Woche der Karriere: Plan für Königsdörffer steht

Fürs Erste scheint er eine neue Position gefunden zu haben. Als stürmender Rechtsverteidiger sorgte Ransford Königsdörffer gegen Regensburg für Furore, in dieser Rolle dürfte er auch in Fürth auflaufen. Der nächste Zwischenschritt in der bislang wichtigsten Karriere-Woche des 21-Jährigen, die mit dem Ticket zur WM in Katar gekrönt werden soll.

Schafft es Königsdörffer ins ghanaische Aufgebot? Mittlerweile steht der Tag der Entscheidung fest. Nach MOPO-Informationen will Nationaltrainer Otto Addo am Donnerstag sein 26-köpfiges Aufgebot bekannt geben. Dann weiß Königsdörfer Bescheid.

Königsdörffer macht Werbung mit Toren

Zuletzt betrieb er Werbung in eigener Sache, nicht zuletzt mit zwei Treffern in den jüngsten drei Zweitligaspielen. In dieser Saison kommt der HSV-Profi (debütierte Ende September für Ghana) bereits auf sieben Pflichtspieltore (zwei davon im Pokal) in 15 Partien.