Wettlauf gegen die Zeit: So stehen die Chancen auf einen Schonlau-Einsatz

Auf den letzten Drücker will er es noch schaffen. Auch am Donnerstag spulte Sebastian Schonlau sein individuelles Programm auf dem Platz ab. Am Freitag dürfte sich entscheiden, ob der Kapitän nach seiner Knöchelverletzung gegen Kiel zurückkehrt.

Packt Schonlau es noch? Tim Walter stellt seinem Abwehrchef, der in Karlsruhe (2:4) schmerzlich vermisst wurde, quasi einen Freifahrtschein aus – sogar für den Fall, dass er auch heute nicht voll trainieren würde. „Wenn er signalisiert, dass er es sich zutraut, ist es nicht zwingend notwendig, dass er vorher trainiert“, meint der Coach.

Ein Risiko will Walter aber auf keinen Fall eingehen: „Bei Bascho ist es einfach so, dass wir schauen, was uns langfristig weiterbringt. Wir wollen keine Kurzschlussreaktion starten.“