Durchatmen. Die HSV-Profis, die Österreich als Gewinner oder Verlierer verließen, dürfen, ja müssen nun neue Kraft sammeln. Und Steffen Baumgart kann seine Stimme schonen. Der Trainer hat sich in den Bergen anders präsentiert als in seinen ersten HSV-Monaten, und die einstudierten Inhalte dienen als deutliche Hinweise darauf, wie er künftig spielen lassen will. Der HSV scheint sieben Tage vor dem Saisonstart eine neue Stärke und Hoffnungsträger zu haben, war nach der Abreise definitiv weiter als bei Ankunft – aber wie weit wirklich? Antworten auf die drängendsten Fragen.