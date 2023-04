Da waren‘s nur noch drei. Weil nicht nur St. Pauli beim HSV verlor, sondern am Wochenende auch Düsseldorf (0:2 in Nürnberg) und Paderborn (2:2 in Sandhausen) Punkte liegen ließen, ist aus dem Aufstiegs-Sechskampf ein -Dreikampf geworden. Sofern es kein Wunder mehr gibt und die drei genannten Teams an den letzten fünf Spieltagen nicht noch (über) neun Punkte aufholen, werden Darmstadt (61 Zähler), Heidenheim (57) und der HSV (56) die Plätze eins bis drei unter sich ausmachen.

Nur wer muss in die Relegation? Die MOPO fragte bei Friedhelm Funkel und Peter Neururer nach – und ließ die Experten die verbleibenden Partien des Trios tippen. Mit unterschiedlichem Ausgang.

Funkel glaubt an den HSV, Neururer tippt auf Relegation

„Darmstadt wird sich das nicht mehr nehmen lassen, als Meister aufsteigen. Der HSV hat das deutlich schlechtere Torverhältnis als Heidenheim und muss daher zwei Punkte aufholen. Das werden sie auch schaffen“, glaubt Funkel.

MOPO

„Wenn man sich den Kader anschaut, müsste der HSV eigentlich gesetzt sein auf Platz eins. Mir bringt aber auch die beste Mannschaft der Liga nichts, wenn ich hinten zu viele Fehler mache. Wenn man die Punkte dazuzählt, die der HSV durch Abwehr-Fehler verloren hat, wären er schon lange durch. So glaube ich aber, dass sie auf Platz drei bleiben“, sieht es Neururer anders und befürchtet: „Dann müssen sie in der Relegation gegen einen meiner Ex-Klubs Schalke oder Bochum ran. Na herzlichen Glückwunsch – ich hoffe, dass es nicht so kommt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach HSV-Profi Vuskovic: Nächste Partei legt Rechtsmittel vor dem CAS ein

Neururer sieht den HSV also auf Rang drei. Dass Funkel eine andere Vorahnung hat, kann der Rekord-Aufsteiger auch begründen: „Ich war beim Derby gegen St. Pauli im Stadion. Die Emotionalität wird der HSV jetzt mitnehmen. Ich glaube, dass die Unterstützung der eigenen Fans – gerade auch bei Auswärtsspielen – den Unterschied ausmachen wird. Da ist der HSV im Vergleich zu Heidenheim im Vorteil.“ Die Auflösung gibt es vermutlich erst am 34. Spieltag.