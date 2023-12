Der genaue Termin steht weiterhin aus, doch noch vor Weihnachten will der HSV Klarheit in der Trainerfrage schaffen. Fast alles spricht dafür, dass Tim Walter am Ruder bleibt. Liefert er den Bossen im Rahmen der sportlichen Analyse die geforderten Lösungsansätze, behält er seinen Job. Falls Walter aber nicht die Kurve bekommen sollte, steht ein anderer Trainer als Feuerwehrmann bereit.

Der genaue Termin steht weiterhin aus, doch noch vor Weihnachten will der HSV Klarheit in der Trainerfrage schaffen. Fast alles spricht dafür, dass Tim Walter am Ruder bleibt. Liefert er den Bossen im Rahmen der sportlichen Analyse die geforderten Lösungsansätze, behält er seinen Job.

Es gibt nicht wenige in der Fußball-Szene, die Walter lange Zeit als beratungsresistent einstuften. In Kiel, Stuttgart und seiner Anfangszeit beim HSV reagierte der Trainer auf Kritik gern mit Trotz und Ablehnung. Das soll sich mittlerweile geändert haben. An der Gabe zur Selbstkritik und der Bereitschaft zur Veränderung hängt nun Walters HSV-Zukunft.

HSV-Trainer Walter hat sein Schicksal in seiner eigenen Hand

Sportvorstand Jonas Boldt erwartet von seinem Coach einen klaren Plan, wie er die anfällige Defensive stabil machen will und taktisch variabler agieren möchte. Sollte Walter passende Antworten liefern, steht er zwar weiterhin unter Beobachtung, kann sich der Rückendeckung seiner Bosse aber erst mal sicher sein.

So oder so spielt ein anderer Name in den Hinterköpfen weiter eine Rolle. Sollte das Ziel Aufstieg unter Walter in der Rückrunde ernsthaft in Gefahr geraten, könnte Friedhelm Funkel (70) zum Thema werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Erfüllt Walter diese Bedingung, dann bleibt er HSV-Trainer! Drei Neue im Anflug?

Für eine Übernahme in der Winterpause kommt der sechsfache Aufstiegs-Trainer, der beste Kontakte zu Boldt unterhält, nicht in Frage. Für die eines Feuerwehrmannes, der kurzfristig ein Ziel erreichen soll, sehr wohl.