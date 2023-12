Als die Tinte trocken war, strahlten alle Beteiligten um die Wette. Monatelang kämpfte der HSV um Daniel Heuer Fernandes, am Freitag konnte der Verein dann endlich Vollzug vermelden. Der Keeper verlängerte seinen im Sommer endenden Vertrag und bleibt bis 2026. Nur: Wie kam diese Nachricht bei Matheo Raab an? Und Was bedeutet das für die Zukunft des Ersatzkeepers, der nach dem Pokal-Aus vor schweren Zeiten steht?