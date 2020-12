Weihnachten nach England: Kommt Amaechi gar nicht mehr zum HSV zurück?

Anketten werden die HSV-Bosse ihre Profis nicht, eine klare Empfehlung sprachen sie aber doch aus – und baten darum, während der Feiertage von Auslandsbesuchen abzusehen. Mit einer Ausnahme: Xavier Amaechi darf nach England reisen.



Möglicherweise wird er sogar in seine Heimat verliehen und muss nach Weihnachten gar nicht mehr nach Hamburg zurückkehren.

Kommt Xavier Amaechi gar nicht mehr zum HSV zurück?

Bleibt Amaechi gleich auf der Insel? Kann gut sein. Vereine aus England, Holland, Belgien, Dänemark und nun auch der zweiten Bundesliga sind an einer Leihe des 19-Jährigen interessiert. Die HSV-Offiziellen klären mit seinem Management alle Regularien eines England-Trips. Einreisen darf der Flügelflitzer in jedem Fall.



Was aber, wenn er doch zurückkäme? Möglich, dass die Corona-Bestimmungen das ab dem 1. Januar erlauben, da Amaechi mit dem HSV einen deutschen Arbeitgeber hat.

Andere HSV-Ausländer verzichten auf Trips in die Heimat



Andere HSV-Profis, wie etwa Lukas Hinterseer, werden an Weihnachten auf einen Heimattrip verzichten. Der Österreicher (empfängt seine Familie in Hamburg) könnte in diesem Winter ebenso wie Gideon Jung ein Verkaufs-Kandidat sein. Zudem wird die Möglichkeit geprüft, Jonas David zu verleihen.