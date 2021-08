Wegen Gyamerah: Kiel gegen HSV: Trainer liefern sich Rededuell vor dem Anpfiff

Beim 2:2 im Derby gegen St. Pauli setzte HSV-Trainer Daniel Thioune zuletzt in der Abwehr auf eine Dreierkette. Dabei überzeugte vor allem Jan Gyamerah, der als eine Art Spielmacher aus der Abwehr heraus immer wieder den Weg nach vorne suchte und viele gute Aktionen in der Offensive hatte. Gegen Kiel soll das heute Abend ähnlich laufen. Doch Holstein-Trainer Ole Werner hat schon einen Gegenplan entworfen.

Dass Gyamerah als spielstarker Verteidiger für viele gefährliche Situationen auf dem Platz sorgen kann, war vor dem Nordduell zwischen dem Störchen und dem HSV auch in Kiel ein Thema. „Wir sind darauf eingestellt und wissen auch, was es dagegen zu tun gilt“, meint Holstein-Trainer Werner. Wie genau sein Plan aussieht, will er nicht verraten. HSV-Coach Thioune ist auf jeden Fall gespannt. Er sagt: „Jan ist in einer richtig guten Verfassung. Da muss sich der Gegner richtig was einfallen lassen, wie man ihn bespielen will.“

Thioune will weiter unberechenbar bleiben



Thioune ist überzeugt, dass man die Stärken des HSV zwar „bespielen kann, aber nicht 90 Minuten“. Wichtig ist für ihn, dass sein Team weiter unberechenbar bleibt und nicht auf einzelne Spieler reduziert wird.