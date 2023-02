Mit den Wolverhampton Wanderers und dem FC Brentford haben zwei Klubs aus der Premier League Interesse an Mario Vuskovic. Zudem soll der HSV-Verteidiger bei zumindest drei Teams aus der Bundesliga auf dem Zettel stehen. Was ist für den Kroaten das Beste? Die MOPO sprach mit Ex-HSV-Stürmer Ivica Olic, der nicht nur aufgrund seines Jobs als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft Vuskovic sehr gut kennt.

Ein Vuskovic-Verkauf könnte dem HSV viel Geld bringen. Der Preis soll bei über zehn Millionen Euro liegen. Das ist sicherlich beim Blick in die leeren HSV-Kassen verlockend. Auch Olic kann das nachvollziehen. Persönlich rät er Vuskovic aber zumindest im Moment keinen Wechsel.

MOPO

„Ich glaube, es wäre gut, wenn Mario noch zumindest eine Saison beim HSV bleiben würde. In seinem Alter muss er spielen. Das wird er beim HSV auch machen“, erklärt der Ex-Stürmer, der überzeugt ist, dass für Vuskovic‘ Entwicklung der HSV weiterhin die beste Adresse ist.

Olic: Vuskovic sollte zunächst beim HSV bleiben

„Er ist noch so jung und hat noch genug Zeit. Wenn er wechseln will, kann er das auch noch später machen. Ich würde an seiner Stelle in Hamburg bleiben. Wenn er dann mit dem HSV aufsteigt, gibt es für ihn wahrscheinlich noch einen ganz anderen Markt.“

Vuskovic wird sich die Worte sicherlich zu Herzen nehmen. Immerhin spielt Olic als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft auch eine wichtige Rolle in seinem Leben. Gut möglich, dass sich beide nun auch noch mal persönlich austauschen werden.

Gegen Rostock ist auch Olic beim HSV im Stadion

Eine Gelegenheit gibt es dafür womöglich direkt an diesem Sonntag. Beim Heimspiel gegen Hansa Rostock will auch Olic im Volksparkstadion mal wieder dabei sein und seinem HSV die Daumen drücken.

Anmerkung der Redaktion: Das Gespräch mit Olic wurde vor der Nachricht vom Tod Uwe Seelers geführt.