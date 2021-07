Wechsel im Winter?: Lukas Hinterseer tritt beim HSV auf der Stelle

Für Lukas Hinterseer war 2020 auch in sportlicher Hinsicht ein Jahr zum Vergessen. Der Österreicher spielt beim HSV nur noch eine Nebenrolle, ein Abschied im Winter ist nach wie vor möglich. Einzig: Getan hat sich bislang nichts.

Momentan ist der 29-Jährige zudem noch außer Gefecht gesetzt, eine hartnäckige Erkältung plagt Hinterseer. Am Silvestertag konnte der Stürmer immerhin wieder im Kraftraum arbeiten, ob er am Sonntag gegen Jahn Regensburg dabei sein wird, ist noch offen.

Wenn, dann bleibt ihm ohnehin nur eine Nebenrolle. Wie so oft in diesem Jahr. In der Winterpause vor einem Jahr kam Joel Pohjanpalo, der dem Österreicher spätestens nach der Corona-Unterbrechung den Rang ablief.

Im Sommer verpflichteten die HSV-Bosse Simon Terodde – ein echter Coup. 14 Treffer in 13 Spielen legte der 32-Jährige bislang vor, kein Vorbeikommen für Hinterseer. Selbst Bobby Wood zog Daniel Thioune dem Ex-Bochumer wenn es um Kurzeinsätze ging, meistens vor.

Keine Angebote für HSV-Stürmer Hinterseer

Hinterseers Vertrag läuft im Sommer aus. Den HSV verlassen dürfte er schon jetzt. Einzig: Konkretes liegt bislang nicht auf dem Tisch. So droht Hinterseer ein weiteres halbes Jahr in der zweiten Reihe. Im Sommer werden sich die Wege spätestens trennen.