Was war denn da los? St. Pauli-Legende taucht beim HSV-Training auf

Langsam aber sicher wird der Volkspark zum Sehnsuchtsort aller Trainer. Nachdem in der Vorwoche alle 20 Teilnehmer des aktuellen Pro-Lizenz-Lehrgangs beim HSV vorbeischauten, herrschte auch am Montag mächtig Betrieb im Volkspark. Während Merlin Polzin zum Spielersatztraining bat, verfolgten gleich elf Coaches die Einheit mit Argusaugen – darunter eine St. Pauli-Legende und ein Ex-Keeper, der untrennbar mit der Geschichte des HSV verbunden ist.

Großer Auflauf im Volkspark, fast ein Dutzend Torwart-Trainer waren der Einladung des HSV und des DFB gefolgt und setzten damit eine Tradition fort. Zumindest einmal im Jahr treffen sich zahlreiche Coaches, um sich über neue Entwicklungen im Torwartspiel auszutauschen. Nachdem das letzte Treffen in Wolfsburg stieg, war diesmal der HSV Gastgeber des Treffens, an dem vor allem die Nord-Vereine teilnahmen.

DFB-Coach Thomforde spielte 16 Jahre lang für St. Pauli

Ein illustrer Kreis hatte sich auf den Weg in den Volkspark gemacht, darunter auch Klaus Thomforde (62). Die St. Pauli-Legende (spielte von 1983 bis 1999 für den Kiezklub) ist bereits seit zwölf Jahren Torwart-Trainer der deutschen U21.

Mit eher gemischten Gefühlen dürfte hingegen einer seiner Kollegen nach Hamburg gereist sein. Dirk Orlishausen (42), aktuell Torwart-Trainer beim Drittligisten Hansa Rostock, erlebte gegen den HSV die schwärzeste Stunde seiner Karriere. Er stand am 31. Mai 2015 im Tor des KSC, als Marcelo Díaz‘ Freistoß in der Nachspielzeit zum 1:1 einschlug und den HSV in der Relegation vor dem Abstieg bewahrte. „Dieses HSV-Spiel hat meine Karriere zerstört“, sagte Orlishausen der MOPO noch Jahre später.

Das Wiedersehen mit dem HSV wurde Orlishausen am Montag allerdings versüßt, denn er erhielt überraschenden Besuch. HSV-Mittelfeldmann Jonas Meffert, 2015 Orlishausens Leidensgenosse beim KSC, schaute nach seiner Schicht im Kraftraum extra auf dem Trainingsplatz vorbei, um seinen Ex-Kollegen freudig zu begrüßen.

Der HSV ist in Sachen Torwart-Training einer der Vorreiter

Ansonsten aber waren Torwart-Themen trumpf. Unter anderem Christian Vander (Werder), Patrik Borger (Kiel), Pascal Formann (Wolfsburg) und Gastgeber Sven Höh (HSV) tauschten sich intensiv aus. Ohnehin pflegen die Trainer der Keeper einen engen Draht. Der HSV ist diesbezüglich einer der Vorreiter: Bereits im November 2023 stieg im Volkspark eine Torwart-Trainer-Fortbildung mit mehr als 160 Teilnehmern.