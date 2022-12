Wie stellt sich der HSV in der Chefetage für die Zukunft auf? Einige Pläne liegen bereits in der Schublade. Der entscheidende Monat wird nun der Juli. Dann soll es konkret um die künftige Besetzung des Vorstands im Volkspark gehen.

Direkt nach Ablauf der vergangenen Saison hatte sich beim HSV der Aufsichtsrat mit dem Vorstand zur großen Analyse zusammengesetzt. Sportvorstand Jonas Boldt haben die Räte dabei signalisiert, dass man sich gut vorstellen könne, seinen 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Geschehen ist das bislang noch nicht. Konkreter soll es im Juli werden. Dann wird im Kontrollgremium auch über die Zukunft von Vorstand Thomas Wüstefeld gesprochen.

MOPO

Vom Aufsichtsrat hatte das Vorstands-Duo Boldt und Wüstefeld nach der Saison zwei klare Aufträge bekommen. Einerseits sollte zügig die Planung für die anstehende Spielzeit mit allen notwendigen Maßnahmen vorangetrieben werden. Zudem wiesen die Aufsichtsräte das Duo darauf hin, dass mit Blick auf die Zukunft auch alle internen Differenzen untereinander geklärt werden sollen.

Aufsichtsrat trifft sich im Juli erneut mit dem HSV-Vorstand

Anfang Juli will sich der Aufsichtsrat nun erneut mit dem Vorstand austauschen. Dann sollen die Ergebnisse der vergangenen Woche präsentiert werden. Der Bericht dürfte mitentscheidend für die künftige Zusammensetzung der Chefetage des HSV sein. Boldt soll in jedem Fall als Sportvorstand an Bord bleiben. Was aber passiert mit Wüstefeld? Er hat den Posten im Vorstand nach dem vorzeitigen Aus von Frank Wettstein zu Beginn des Jahres erst mal nur kommissarisch für zwölf Monate übernommen. Ob er im Januar 2023 wieder zurück in den Aufsichtsrat geht oder länger im Vorstand bleibt, soll Anfang Juli bereits thematisiert werden, um damit frühzeitig Klarheit zu schaffen.

Noch ist vieles offen. Auch die Mitgliederversammlung am 22. Juni könnte interessant werden. Kritische Nachfragen in alle Richtungen sind dann zu erwarten. Entschieden wird die HSV-Zukunft aber erst danach. Eine zentrale Frage für den Aufsichtsrat wird dabei sein: Passen Boldt und Wüstefeld als Führungs-Duo so zusammen, um den HSV in den nächsten Monaten und Jahren endlich wieder richtig nach vorne zu bringen?