Was ist mit Glatzel und den Neuen? So plant HSV-Trainer Baumgart gegen Münster

Nach dem Deadline Day ist vor dem Heimspiel – und das hat es am Samstag für den HSV in sich. Vier Zähler holte Steffen Baumgarts Team aus dem schweren Auftaktprogramm gegen die Top-Teams Köln, Hertha und Hannover, der Auftritt gegen Preußen Münster (Samstag, 13 Uhr, live bei Sky) gerät nun zur ersten Pflichtaufgabe. Anders als in den vergangenen Wochen können sich die Fans auf einen stürmischeren HSV freuen.

Die etwas defensivere Grundhaltung der Hamburger war bislang eines der großen Themen dieser Zweitliga-Saison. Damit aber soll zumindest am Samstag Schluss sein. Baumgart sagt: „Wir haben ein ausverkauftes Haus, wir wollen dieses Spiel sehr klar angehen, sehr offensiv und mit aller Macht gewinnen. Das steht außer Frage.“

Auf dem Weg zum ersten Heimsieg der Saison wird sich der HSV frischer Kräfte bedienen. So heftig wie lange nicht mehr schlug der Verein in den letzten Tagen der Sommer-Transferperiode zu und verstärkte sich mit drei Profis. Für das Münster-Spiel aber kommt nur einer in Frage.

Rutscht Richter gleich in die HSV-Startelf?

Marco Richter, aus Mainz geliehener Offensivmann, könnte gleich in die Startelf rutschen und wäre in Abwesenheit des noch angeschlagenen Jean-Luc Dompé prädestiniert für den linken Flügel. Offensiv-Kollege Emir Sahiti (25/kam von Hajduk Split) und Abwehrmann Lucas Perrin (25/Straßburg) werden hingegen noch nicht im Kader stehen. Beide Verpflichtungen wurden erst am Freitag bekannt gegeben. Perrin aber frohlockte: „Ich kann es kaum abwarten, beim Spiel als Zuschauer die Atmosphäre aufzusaugen und im Anschluss auch meine neuen Teamkollegen näher kennenzulernen.“

Offen, welche seiner drei Torjäger Baumgart gegen Münster los lässt. Vieles spricht dafür, dass Davie Selke erneut beginnen wird. „Davon gehe ich auch erst mal aus“, ließ sein Trainer am Donnerstag wissen und erwartet, „dass er sich so, wie er es bis jetzt gemacht hat, weiter in die Mannschaft integriert. Und dann wünsche ich ihm einfach, dass er anfängt, seine Kisten zu machen.“

HSV-Torjäger Glatzel hofft auf sein Startelf-Comeback

Selke dürfte seinen Platz im Team sicher haben. Möglich, dass auch Robert Glatzel nach zwei Joker-Einsätzen nun vor seinem Startelfdebüt in dieser Saison steht. Dann würde Baumgart erstmals auf zwei klare Spitzen umstellen. Bleibt Glatzel erst mal draußen, steigen die Chancen von Ransford Königsdörffer, erneut zu beginnen. Der beste HSV-Schütze dieser Saison (drei Treffer) musste vor der Münster-Partie allerdings eine Enttäuschung verarbeiten. Trotz seiner guten Frühform verzichtet Ghanas Nationaltrainer Otto Addo darauf, den Hamburger für die anstehenden Quali-Spiele zur Afrika-Meisterschaft zu nominieren.

Gegen Münster will Königsdörffer seinem Nationaltrainer zeigen, dass das ein Fehler war.