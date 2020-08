Was die Fans wissen müssen: So plant der HSV den Thioune-Start im Volkspark

Der neue Trainer ist hochmotiviert, die Profis scharren mit den Hufen, die verkürzte Sommerpause neigt sich dem Ende zu. In der kommenden Woche geht es im Volkspark wieder los – der HSV startet in die Vorbereitung auf die dritte Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Der Plan für die Pre-Season steht jetzt.

Am Montag und Dienstag werden die Profis die obligatorischen Leistungstests absolvieren, ehe es am Mittwoch wieder aufs Grün geht. Dann ist das erste Mannschaftstraining unter Neu-Trainer Daniel Thioune angesetzt.

Daniel Thioune bittet HSV-Profis zum ersten Mannschaftstraining

Im letzten Jahr absolvierte der FC Augsburg sein Trainingslager in Bad Häring. imago images / Krieger Foto:

Kleines Highlight für die HSV-Fans: die Einheit wird per YouTube-Livestream übertragen, Zaungäste sind nach wie vor wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. In der letzten Woche des August steht dann das Trainingslager auf dem Plan – wie in letzten Jahren geht es nach Österreich.

HSV hält Trainingslager in Österreich ab

In Bad Häring in Tirol will sich die Thioune-Truppe vom 24. bis zum 30. August für die neue Saison fit machen.

Im letzten Jahr absolvierte dort der FC Augsburg sein Sommertrainingslager – und packte in der anschließenden Saison den Klassenerhalt. Den würde der HSV im dritten Jahr im Unterhaus gerne vermeiden, sondern endlich den Aufstieg und damit die Rückkehr ins Oberhaus schaffen – und will dafür ab Montag loslegen.