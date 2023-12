Es gab nicht wenige HSV-Fans, die am Donnerstag frohlockten, zumindest im Lager derer, die Tim Walter ablehnend gegenüberstehen. Der 1. FC Köln trennte sich von Steffen Baumgart, der damit im Normalfall zu einem potenziellen HSV-Kandidaten werden könnte. Doch von Baumgart droht Walter zurzeit keine Gefahr.

Überraschend kam die Entscheidung nicht mehr. Wer Baumgart am Abend zuvor, nach dem 0:2 bei Union Berlin, in TV-Interviews sah, gewann den Eindruck eines Trainers, dem die Kraft, seinen Verein zu retten, abhanden gekommen ist. Tags darauf folgte dann auch die Trennung.

Walter und HSV-Bosse sind in letzten Zügen der Hinrunden-Analyse

Was bedeutet das für Walter? Der Trainer und die HSV-Bosse sind in den letzten Zügen der Hinrunden-Analyse. Walter muss Lösungsansätze für die Rückrunde liefern, insbesondere in Bezug auf mehr defensive Stabilität. Aber: Die Tendenz, mit Walter weiterzumachen, wurde zuletzt immer deutlicher. Möglicherweise schon am Freitag will der Verein seine Entscheidung auch öffentlich kommunizieren.

Grundsätzlich wäre Baumgart eine Alternative zu Walter, die es in dieser Form zuletzt nicht auf dem Trainermarkt gab. Der 51-Jährige ist ähnlich impulsiv, führte vor seiner Zeit in Köln Paderborn 2019 in die Bundesliga und ist glühender HSV-Fan.

HSV-Boss Boldt hätte Baumgart schon 2021 verpflichten können

Zum einen aber sitzt Walter wohl weiterhin im Sattel, zum anderen ist kaum davon auszugehen, dass der ausgebrannte Baumgart sofort eine neue Aufgabe übernehmen würde. Dazu kommt: HSV-Sportvorstand Jonas Boldt galt in der Vergangenheit nicht zwingend als Baumgart-Fan. Bereits im Sommer 2021 hätte er ihn verpflichten können, entschied sich aber für Walter.

Heiß werden könnte die Personalie möglicherweise dennoch – wenn Walter mit dem HSV auch im Laufe der Rückrunde nicht überzeugender agieren sollte.