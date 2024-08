Miro Muheim (26) hat im Volkspark mit Silvan Hefti Verstärkung aus der Schweizer Heimat bekommen, der eine spielt links in der Abwehr, der andere rechts. Neben der Leidenschaft für den schweizerdeutschen Zungenschlag verbindet die Landsleute, die sich bereits aus St. Gallen kennen, der Wille, mit dem HSV Erfolgsgeschichten zu schreiben. Vor dem Heimspiel-Auftakt am Samstag gegen Hertha BSC sprach die MOPO mit Muheim über den Neuen, den Reiz der Bundesliga und kulinarische Facetten in der Hansestadt.