Warum Elversberg für HSV-Überflieger Bénes kein Neuland ist

Seit Sommer 2022 spielt Laszlo Bénes für den HSV. So gut und wertvoll wie aktuell war er noch nie. Bei fünf Pflichtspielen kam der 26-Jährige bislang in dieser Saison für den HSV zum Einsatz. Er erzielte sechs Tore und bereitete zwei Treffer vor. Auch im Nationalteam glänzte Bénes zuletzt mit einer Tor-Vorlage. Sein Trainer Tim Walter ist sich sicher: Es geht noch mehr und noch besser.

„Er hat sich weiterentwickelt und wird sich immer weiterentwickeln, weil er die Bereitschaft dazu hat, besser zu werden. Das sieht man auch in den Länderspielen“, so Walter, der die Auftritte des Mittelfeldspielers für die Slowakei zuletzt im TV verfolgte.

Walter über Bénes: „Er wird sich immer weiterentwickeln“

Dabei sah er auch, dass Bénes in der Nationalmannschaft anders spielt als beim HSV. Das war in der Vergangenheit nach seiner Rückkehr auch mal ein Problem. Doch diese Zeiten sind laut Walter vorbei. „Er adaptiert schneller, wenn er wieder da ist. Das zeigt mir, welche Freude und welche Power er in seine Entwicklung und Spiele reinlegt. Das ist schön und kann gerne so weitergehen.“

Am besten direkt Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim nächsten HSV-Spiel in Elversberg. Die Reise wird Bénes mit reichlich Rückenwind antreten.

Dafür ist nicht nur seine aktuelle Form, sondern auch die Vergangenheit verantwortlich. Bénes ist der einzige Profi im HSV-Kader, der schon in Elversberg gespielt, gewonnen und getroffen hat. Mit Mönchengladbach trat er im Dezember 2020 in der zweiten Pokal-Runde beim SVE im Waldstadion Kaiserlinde an, holte einen 5:0-Sieg. Bénes erzielte das zweite Tor.