War es das für Tim Walter oder geht es noch mal weiter? Nach dem 3:4 gegen Hannover wird nicht nur im Volkspark heiß und intensiv über die Zukunft des HSV-Trainers diskutiert. Eine offizielle Entscheidung wurde dabei noch nicht getroffen. Erst zum Wochenstart soll es diese geben. Eine Trennung würde nicht wirklich überraschend kommen.

„So können wir nicht weiterspielen”, hatte Sportvorstand Jonas Boldt nach dem Hannover-Spiel gesagt und betont: „Die Herangehensweise, wie wir hier arbeiten, müssen wir grundsätzlich hinterfragen. Natürlich spielt der Trainer da eine ganz wichtige Rolle.” Was diese Aussage konkret für die Zukunft von Walter bedeutet, erklärte Boldt nicht.

Fakt ist, eine schnelle Trennung gab es am Wochenende nicht. Am Samstag stand zunächst die Analyse des Hannover-Spiels im Vordergrund. Dazu wurden einige Gespräche geführt. Walter machte sich danach auf den Weg zur Familie nach München. Am Montag wird er zurück in Hamburg erwartet. Dann soll auch die Frage beantwortet werden, wie es weitergeht.

Wird ein Trainerwechsel bereits hinter verschlossenen Türen vorbereitet?

Spekulationen und Gerüchte gibt es dazu im Vorfeld rund um den Volkspark viele. Die einen sagen, Walter wird noch eine letzte Chance bekommen und auch beim nächsten Spiel am kommenden Samstag in Rostock auf der HSV-Bank sitzen, auf der anderen Seite ist auch zu hören, dass eine Veränderung auf der Trainerbank unumgänglich sei und im Hintergrund dafür bereits alles vorbereitet wird.

Walters Maßnahmen für eine stabile Defensive greifen nicht

Was spricht überhaupt noch für Walter? Das ist mittlerweile nicht mehr viel. Von der in der Winterpause geforderten defensiven Stabilität ist in der Rückrunde kaum etwas zu sehen. Vielmehr ist bei den Spielern auf dem Platz eine immer größer werdende Verunsicherung zu erkennen. Eine Spielkontrolle, die vom HSV erwartet wird, war zuletzt immer nur phasenweise zu sehen. Dazu passen die zunehmenden Zweifel der Bosse und Fans.

Mentalität im Kader weiterhin top

Walter versucht zwar, die Probleme zu lösen und ist teilweise auch zu Anpassungen bereit. Dass es trotzdem immer wieder Rückschläge gibt und Fehler sich wiederholen, macht auch die Spieler ratlos. Dass die Mannschaft trotzdem weiter hinter dem Trainer steht, spricht für den Charakter der einzelnen Profis. Dass Walter es auf der anderen Seite nicht schafft, die ohne Zweifel gute Mentalität und Qualität im Kader für mehr und vor allem konstanten Erfolg zu nutzen, ist hingegen ein klares Trainer-Problem.

Beim Blick auf die Entwicklung und Ziele sieht es für Walter nicht gut aus. Ein weiterer entscheidender Punkt ist nun allerdings auch die Frage nach der richtigen Alternative. Nur wenn diese im Vorfeld gefunden wurde, macht ein Trainerwechsel auch Sinn.