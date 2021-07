Die erste Entscheidung der Amtszeit von Tim Walter beim HSV wird morgen fallen. Der 45-Jährige wird vor dem Testspiel gegen den FC Basel (15.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) seinen Spielführer für die neue Saison bestimmen. „Ich entscheide, wer Kapitän wird“, stellte Walter nach der gestrigen Vormittagseinheit klar.

Zuvor hatte der Trainer offengelassen, ob er einen Spieler bestimmen oder das Team wählen lassen würde, hatte beide Optionen abgewägt. Walter kam schließlich zu dem Entschluss, selbst bestimmen zu wollen. Gegen Basel wird der neue Spielführer den HSV aufs Feld führen. „Am Samstag ist es derjenige, der die Mannschaft aufs Feld führt, auch der, der es grundsätzlich macht“, erklärte Walter.

HSV-Trainer Walter will mehrere Häuptlinge

Die Verantwortung will der Coach aber auf mehrere Schultern verteilen, es soll nicht nur einen einzigen Leader geben. „Es gibt durchaus Spieler, die für mich gleichberechtigt agieren“, sagte der neue Trainer. „Es haben mehrere das Sagen, es gibt einen zweiten und dritten Kapitän. Die sind eigentlich alle auf einer Ebene.“

Und dennoch: Nur einer kann die Mannschaft am Freitag in einer Woche beim Zweitliga-Auftakt auf Schalke aufs Feld führen. Amtsinhaber Tim Leibold werden gute Chancen eingeräumt, auch Zugang Sebastian Schonlau, der zuletzt in Paderborn die Binde trug, ist ein Kandidat. „Wir werden es am Samstag sehen“, hielt sich Walter bedeckt und schloss eine Überraschung nicht aus: „In diese Position kann man reinwachsen.“

So wie Marc-Oliver Kempf einst in Stuttgart. Walter hatte den damals 24-Jährigen zum Käpt’n ernannt – und nicht etwa die Etablierten um Gonzalo Castro und Mario Gomez. Ein Schachzug, der aufging. Was plant er beim HSV?