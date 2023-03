Wahnsinns-Serie deutet sich an: Jedes HSV-Spiel bis Saisonende ausverkauft?

Da steht der Zweiten Liga Freitagabend Festliches bevor. Am Wochenende vermeldete Fortuna Düsseldorf ein ausverkauftes Haus, 51.200 Fans werden gegen den HSV dabei sein. Mehr als 20.000 von ihnen dürften aus Hamburg kommen. Vieles deutet darauf hin, dass der HSV bis zum Saisonende sogar nur noch in komplett vollen Stadien spielt – neun Mal!

Die HSV-Fans erobern Düsseldorf und feiern auch sich selbst. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des „Supporters Club“ dient die Reise ins Rheinland als große Geburtstagsparty. Der HSV setzt damit in der Fremde die Reihe seiner ausverkauften Auftritte fort. Schon für die letzten vier Partien in Rostock, Heidenheim, Darmstadt und Karlsruhe gab es bei Anpfiff kein einziges Ticket mehr zu erwerben.

Bemerkenswert: Bis zum Saisonende dürfte es so weitergehen. Die Heimspiele gegen Hannover (nahezu ausverkauft), St. Pauli (alle 57.000 Karten vergriffen), Paderborn und Fürth (jeweils noch kein Vorverkauf) sind Selbstgänger. In der Fremde meldete Kaiserslautern (15.4.) bereits ein mit 49.350 Fans ausverkauftes Stadion gegen den HSV. Gleiches wird in Magdeburg (30.4./30.098), Regensburg (14.5./15.210) und Sandhausen (28.5./15.414) erwartet.