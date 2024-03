„Wäre Wahnsinn!“ HSV-Joker Suhonen hofft auf nächstes Highlight

Ab der kommenden Woche kämpfen in der Länderspielpause zwölf Teams um die letzten drei freien Startplätze für die EM im Sommer in Deutschland. Auch Anssi Suhonen wird mit Finnland dabei sein. Für ihn geht es um einen großen Traum.

Nach langer Verletzungspause kam Suhonen zuletzt beim HSV zu fünf Joker-Einsätzen. Das wurde auch in Finnland registriert. Für das EM-Playoff-Spiel am 21. März in Wales steht er im vorläufigen Aufgebot.

Finnland würde bei der EM in Hamburg gegen Holland spielen

Sollte das Spiel gewonnen werden, würde es fünf Tage später in einem Finale gegen Polen oder Estland um eines der letzten EM-Tickets gehen.

Bei einer erfolgreichen Qualifikation wären die Finnen bei der EM in der Gruppe D und würden im Sommer ihren ersten EM-Auftritt im Volkspark gegen Holland haben. Suhonen weiß: „Das wäre der Wahnsinn!“