15 Spiele, 13 Siege: Vuskovic erklärt das Erfolgsgeheimnis des HSV

Nur eine Minute hatte in Hannover gefehlt und die schöne Erfolgsserie wäre vorbei gewesen. Doch dann kam Ransford Königsdörffer und schoss nach seinem Super-Solo den HSV zum Sieg. Knapp aber total verdient, da war man sich bei den Hamburgern am Ende einig. Einen Tag später sprach Verteidiger Mario Vuskovic über das Erfolgsgeheimnis des HSV.

„Ich denke, wir haben von Anfang an das Spiel in Hannover kontrolliert. Wir hatten viele Chance, der Gegner eigentlich keine wirklichen. Es war ein verdienter Sieg mit dem tollen Tor zum Schluss“, so Vuskovic, der betont, dass die Mannschaft die ganze Zeit an den Erfolg geglaubt hat und davon überzeugt war. Er führt dies auch auf eine Entwicklung in den vergangenen Monaten zurück.

„Der Trainer sagt immer, wir wollen alle Spiele gewinnen. Diese Gewinner-Mentalität brauchen wir im Team. Ich denke, das haben wir jetzt auch. Wir gehen in jedes Training und in jedes Spiel mit dem Willen zu gewinnen. Das ist im Sport das Wichtigste“, so Vuskovic. Zu sehen war das letztlich nicht nur in Hannover, sondern auch bei vielen Erfolgen zuvor. 13 der vergangenen 15 Liga-Spiele hat der HSV gewonnen.

In Hannover war es nun verdammt knapp und deswegen für Vuskovic letztlich auch ein bisschen glücklich. Doch er meint: „Das Glück musst du dir auch verdienen. Und wir haben es uns verdient.“ Dass das so nicht immer funktionieren wird, ist Vuskovic allerdings auch klar, entsprechend betont er: „Wir können natürlich noch besser spielen. Wir entwickeln uns als Team immer weiter. Jeder Spieler entwickelt sich weiter. Ich würde sagen, wir wachsen von Spiel zu Spiel.“

Der HSV gewinnt fast alle Spiele knapp

Entscheidend für den Erfolg wird letztlich die Siegermentalität bleiben. Der HSV hat sich diese vor allem dank Walter in den vergangenen Monaten erarbeitet. Die Ergebnisse auf dem Platz sind der Beleg – gerade in den knappen Spielen. Und davon gab es beim HSV schon einige. Bei den bislang acht HSV-Siegen in der Liga in dieser Saison gab es nie mehr als einen Zwei-Tore-Vorsprung. Wie in Hannover sorgte oft nur ein Treffer oder eben der größere Wille für den entscheidenden Unterschied.