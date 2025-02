Vorverkauf fürs Derby gegen Werder läuft: Knackt der HSV den deutschen Rekord?

Das Spiel ist rekordverdächtig: Am 23. März empfangen die HSV-Kickerinnen um 15.30 Uhr Werder Bremen zum DFB-Pokal-Halbfinale. Im Volksparkstadion, in dem zuletzt 16.529 Fans an einem kalten Februarabend das 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach sahen, das die Hamburgerinnen unter die letzten Vier brachte. Diese Zahl dürfte im Nordderby an einem Märzsonntag deutlich übertroffen werden – der Zuschauer:innenrekord für ein Frauen-Fußballspiel in Deutschland wackelt!

Die Marke liegt bei 44.808. So viele Menschen sahen das Pokalfinale 2023 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg (4:1) in Köln. Wird das Volksparkstadion auch nur zu 80 Prozent gefüllt, wäre der Rekord bereits geknackt.

Bremen geht als Favorit ins Halbfinale gegen den HSV

Schon am Donnerstag begann der Vorverkauf für HSV-Mitglieder. Ab Montag, 10 Uhr, gehen restliche Karten in den freien Verkauf, ein Stehplatz ist ab neun Euro (ermäßigt; regulär: 12 Euro) zu haben, ein Sitzplatz ab 15 Euro (ermäßigt; regulär 18 bis 25 Euro).

Dann ist auch mit einem starken Interesse von Werder-Fans zu rechnen, sich Tickets fürs Halbfinale zu sichern. Die Bremerinnen stehen erstmals in der Vorschlussrunde, den HSV-Frauen gelang dies zuletzt 2012 (2:5 gegen Bayern). 2002 erreichte Hamburg sogar das Endspiel (0:5 gegen Frankfurt).

Der Finaleinzug soll mit lautstarker Rekord-Unterstützung wieder gelingen, wenngleich Werder als etablierter Erstligist leicht favorisiert zum Zweitliga-Topteam reist. Das andere Halbfinale bestreiten Bayern München und die TSG Hoffenheim am 22. März. Das DFB-Pokal-Endspiel findet am 1. Mai in Köln statt.