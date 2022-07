Vorm Duell im Volkspark: Hansa Rostock schnappt sich einen Ex-HSV-Angreifer

Da deutet sich am Sonntag im Volkspark ein Wiedersehen der besonderen Art an. Kurz vorm Auftritt beim HSV (13.30 Uhr, live bei Sky) hat Hansa Rostock auf dem Transfermarkt zugeschlagen – und Hamburgs früheren Angreifer Lukas Hinterseer verpflichtet. Der 31-Jährige kommt von Hannover 96, unterschrieb an der Ostsee für zwei Jahre.

Hansa legt im Angriff nach. Zu was Hinterseer im Stande ist, erlebten die HSV-Fans, als er im Sommer 2019 in den Volkspark wechselte. Da erzielte der Österreicher zunächst starke neun Treffer in seinen ersten 19 Begegnungen. Danach setzte Trainer Dieter Hecking im Angriff verstärkt auf Joel Pohjanpalo. Hinterseer reagierte frustriert, fand nie mehr seine Form und wechselte im Januar 2021 zu Hyundai Ulsan nach Südkorea.

Auch nach seiner Rückkehr in die Zweite Liga blieb der Frust Hinterseers Begleiter. Für Hannover 96 traf er in 16 Spielen kein einziges Mal. Nun der Wechsel zu Hansa. Die Ablöse soll bei etwa 200.000 Euro liegen.

Ex-HSV-Stürmer Hinterseer freut sich auf Hansa Rostock

„Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten entspricht Lukas genau dem Spielertypen, nach dem wir noch gesucht haben, um uns in der Offensive breiter aufzustellen“, ließ Hansas Sportdirektor Martin Pieckenhagen wissen. Hinterseer frohlockt: „Es hat sich in der Vergangenheit leider nie ergeben, dass ich mal in Rostock war oder im Ostseestadion gespielt habe, aber auch als Außenstehender bekommt man natürlich mit, dass Hansa ein besonderer Verein mit einer riesigen Fanbase ist.“

Die will er nun erstmals am Sonntag mit Hansa in seiner alten Wahlheimat Hamburg so richtig spüren.